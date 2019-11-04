آخرها بـ8 ملايين جنيه.. أسعار خيالية لـ فساتين زفاف النجمات.. صور



ياسمين رئيس



ارتدت ياسمين رئيس في كواليس مسلسل "أنا شهيرة أنا الخائن"، فستانا أبيض طويلا، ذا أكمام طويلة شفافة تميز بالرقي وبساطة تطريزه، وحمل الفستان توقيع مصمم الأزياء بهيج حسين الذي نفذه خلال أسبوع واحد فقط، كما بلغت تكلفته 10 ملايين جنيه.



يسرا اللوزى



ظهرت الفنانة يسرا اللوزي بفستان زفاف مرصع بحبات من الألماس، وبلغ ثمنه 5 ملايين دولار، وذلك في الديفيليه السنوي للمصمم هاني البحيري.



نيكول سابا



تألقت نيكول بفستان زفاف تخطى ثمنه ٢٠٠ مليون جنيه، مرصع بمئات القطع من الألماس الحر، في ختام الديفيليه العاشر لمصمم الأزياء الشهير هاني البحيري، الذي ضم أحدث السواريهات وفساتين الزفاف لشتاء وخريف ٢٠١٩.



شيماء سيف



خطفت أيضا الفنانة شيماء سيف الأنظار بفستان زفافها الرائع الذى حمل توقيع مصمم الأزياء المميز سامو هجرس، وتميز بتطريزه الراقي وقصته المتناسقة مع قوامها الممتلئ، ما منحها إطلالة كالأميرات، وبلغت تكلفة فستان زفافها الذى أثار إعجاب العديد من متابعيها على صفحات المواقع التواصل الاجتماعى، ما يقرب من 70 ألف جنيه.



ريم أحمد



ظهرت الفنانة الشهيرة بدور شخصية هدى ابنة "ونيس" فى مسلسل "يوميات ونيس"،ب فستان زفاف خياليا من توقيع مصممة الأزياء هبة إدريس، فى حفل زفافها ، وقد تميز التصميم بتطريزه الراقي وقصته التي أبرزت قوامها الممشوق، وقد بلغت ساعات العمل لتنفيذ الفستان ما يقرب من 480 ساعة، وذلك لأنه يحتوى على خامات كثيرة منها التل البيج والجبير والدانتيل الفرنساوى والتل وتطريز بحبات اللؤلؤ والشوارفسكي، فيما بلغت تكلفته حوالي 250 ألف جنيه.



هنا الزاهد



تألقت هنا الزاهد فى حفل زفافها بفستان أنيق وراق من توقيع مصمم الأزياء سامو هجرس، وقد اتسم الفستان بأنه معتمد على القماش الراقى المطرز بالتطريزات الرقيقة والناعمة غير المبالغ فيها، كما تميز بـ ذيل طويل وأكمام شفافة متوسطة الطول، فيما بلغت تكلفة التصميم ما يقرب من 100 ألف جنيه مصرى، حسبما صرحت إحدى مصممات الأزياء.

أقيم مؤخرًا عرض أزياء لمصمم الأزياء أحمد حافظ، الذي عرض من خلاله مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفساتين، حيث قدم أحمد حافظ في عرض الأزياء الخاص به 15 فستانًا سواريه مميزًا، وحرص على استخدام أقمشة متعددة مثل الدانتيل والتول.وفاجأ مصمم الأزياء أحمد حافظ الحضور بظهور الفنانة هنادي مهنى بفستان زفاف أبيض من مجموعته الجديدة، واتسم التصميم بأنه مطرز بالذهب والاكسسوارات، وتميز الفستان بوجود الفرو، حيث تعدى ثمن الفستان 8 ملايين جنيه.لكن على ما يبدو لم تكن هنادي مهنى الأولى التي تثير الجدل بسعر فستان الزفاف الذي ارتدته في عرض أزياء المصمم أحمد حافظ، فقد سبقتها الكثير من النجمات بأسعار باهظة عند ارتدائهن فساتين الزفاف سواء في حفلات زفافهن أو خلال ظهورهن على منصات عروض الأزياء بفساتين باهظة الثمن.