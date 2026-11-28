تتجه أنظار جماهير الكرة الأفريقية، اليوم السبت، إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع الزمالك بنظيره النادي الأفريقي التونسي، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2026-2027، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لتحقيق انطلاقة قوية وحصد أول ثلاث نقاط في مشوار المنافسة على التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وتحمل مواجهة الزمالك والأفريقي التونسي تاريخًا حافلًا بالأرقام والإحصائيات، سواء على مستوى المشاركات القارية أو المواجهات المباشرة، فضلًا عن سجل لقاءات الفريقين أمام أندية مصر وتونس في مختلف البطولات الأفريقية.

الزمالك يتفوق في المشاركات والأرقام الأفريقية

يدخل الزمالك المواجهة بسجل قاري كبير، إذ يشارك في البطولات الأفريقية للموسم الأربعين في تاريخه، بعدما خاض 333 مباراة، حقق خلالها 171 انتصارًا، مقابل 74 تعادلًا و88 هزيمة، وسجل لاعبوه 507 أهداف، بينما استقبلت شباكه 288 هدفًا.

وعلى مستوى دوري أبطال أفريقيا، يخوض الزمالك مشاركته رقم 27، وسبق له لعب 221 مباراة، حقق خلالها 109 انتصارات، وتعادل في 49 مواجهة، وتلقى 63 هزيمة، وسجل 334 هدفًا واستقبل 203 أهداف.

في المقابل، يشارك النادي الأفريقي التونسي في البطولات الأفريقية للموسم رقم 23، وخاض 165 مباراة، حقق خلالها 78 فوزًا و39 تعادلًا، مقابل 48 هزيمة، وسجل 251 هدفًا واستقبل 156 هدفًا.

أما في دوري أبطال أفريقيا، فتعد المشاركة الحالية رقم 11 للفريق التونسي، الذي لعب 64 مباراة، حقق خلالها 30 انتصارًا و16 تعادلًا و18 هزيمة، وسجل 98 هدفًا واستقبلت شباكه 70 هدفًا.

مشوار الزمالك والأفريقي نحو دور المجموعات

نجح الزمالك في بلوغ دور المجموعات بعد تخطي إيه إس بورت الجيبوتي في الدور الأول، بالفوز 2-1 ذهابًا و4-0 إيابًا، قبل تجاوز الجيش الرواندي في الدور الثاني بهدف دون رد في مباراتي الذهاب والإياب.

وعلى الجانب الآخر، تأهل الأفريقي التونسي بعدما تخطى دجوليبا المالي بالفوز 1-0 ذهابًا والتعادل 2-2 إيابًا، ثم تجاوز مازيمبي الكونغولي الديمقراطي بالتعادل 1-1 في مباراة الذهاب، والفوز 1-0 في لقاء العودة.

المواجهات المباشرة.. تاريخ متوازن بين الفريقين

سبق أن التقى الزمالك والأفريقي التونسي في ثلاث مواجهات أفريقية، شهدت تنافسًا قويًا بين الطرفين.

ففي دوري أبطال أفريقيا عام 1997، تبادل الفريقان الفوز بنتيجة 2-0، بينما تقابلا في ربع نهائي كأس أبطال الكؤوس الأفريقية عام 2001، وفاز الزمالك ذهابًا 1-0، قبل خسارته إيابًا 3-1.

أما المواجهة الأخيرة بينهما فجاءت في الدور الأول لدوري أبطال أفريقيا عام 2011، وفاز الأفريقي 4-2 في الذهاب، قبل انتصار الزمالك 2-1 في مباراة الإياب.

أرقام الزمالك أمام الأندية التونسية

خاض الزمالك 33 مباراة أمام الأندية التونسية بمختلف البطولات الأفريقية، حقق خلالها 15 فوزًا، وتعادل في 6 مواجهات، وتلقى 12 هزيمة، وسجل 43 هدفًا واستقبل 40 هدفًا.

وفي دوري أبطال أفريقيا تحديدًا، لعب 22 مباراة، حقق 8 انتصارات و5 تعادلات، مقابل 9 هزائم، وسجل 26 هدفًا واستقبل 27 هدفًا.

الأفريقي أمام الأندية المصرية

خاض النادي الأفريقي 16 مباراة أمام الفرق المصرية في البطولات الأفريقية، حقق خلالها 7 انتصارات و3 تعادلات، وتلقى 6 هزائم، وسجل 27 هدفًا واستقبل 20 هدفًا.

وفي دوري أبطال أفريقيا، التقى الأندية المصرية في 8 مباريات، فاز في 4 مواجهات، وتعادل مرة واحدة، وخسر 3 مباريات، وسجل 15 هدفًا واستقبل 12 هدفًا.

تفوق مصري في تاريخ المواجهات مع تونس

تكشف الإحصائيات التاريخية عن تفوق الأندية المصرية في مواجهاتها أمام نظيرتها التونسية، بعدما شهدت البطولات الأفريقية 126 مباراة بين الطرفين، حققت خلالها الفرق المصرية 56 انتصارًا، مقابل 32 تعادلًا و38 هزيمة، وسجلت 155 هدفًا واستقبلت 127 هدفًا.

وفي دوري أبطال أفريقيا، التقى الطرفان في 74 مباراة، فازت الأندية المصرية في 32 مواجهة، وتعادلت في 20 مباراة، بينما تلقت 22 هزيمة، وسجلت 92 هدفًا واستقبلت 71 هدفًا.

وتنتظر جماهير الفريقين مواجهة جديدة تحمل الكثير من الندية والإثارة، في ظل التاريخ القاري الكبير للطرفين، ورغبة كل منهما في تحقيق بداية مثالية تعزز حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية