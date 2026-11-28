أعلنت وزارة الخارجية التركية إستدعاء السفير الجورجي لدى أنقرة، أرشيل كالانديا، على خلفية الاشتباكات التي وقعت الخميس بين مشجعي نادي بشكتاش لكرة القدم والشرطة الجورجية في مدينة باتومي، خلال مسيرة نظمها المشجعون قبل مباراة الفريق أمام نادي هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي في الدوري الأوروبي.

وذكر مصدر في وزارة الخارجية التركية لريا نوفوستي قائلا "استُدعي السفير الجورجي لدى أنقرة، أرشيل كالانديا، إلى وزارة الخارجية على خلفية الأحداث المأساوية التي وقعت خلال مباراة بشكتاش في الدوري الأوروبي لكرة القدم، التي أُقيمت في باتومي".

وكان نادي بشكتاش قد أعرب عن استيائه مما وصفه بالاستخدام المفرط للقوة بحق مشجعيه، وأعلن تقديم شكاوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والقنصلية العامة التركية.

كما فتح الاتحاد تحقيقًا في أحداث الشغب، فيما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لرئيس النادي أنه يتابع التطورات عن كثب.