أعلنت تركيا، عبر ناقلها الجوي الوطني، إتاحة خيارات متنوعة للسفر من القاهرة إلى إسطنبول وعدد من الوجهات الدولية في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، بما يدعم حركة النقل الجوي والتواصل بين الأسواق العالمية.

وتشمل الوجهات الدولية ميونيخ وفرانكفورت وباريس وأمستردام ولندن، إلى جانب بكين وطوكيو ونيويورك ولوس أنجلوس وسياتل، عبر مطار إسطنبول، الذي يمثل إحدى نقاط الربط الجوي بين القارات.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع مرور 75 عامًا على انطلاق الرحلات الجوية التركية إلى القاهرة، التي تعد واحدة من أربع بوابات جوية تخدمها الناقلة الوطنية التركية في مصر، بما يعكس امتداد العلاقات بين البلدين في قطاع الطيران المدني.

وتتيح شبكة الرحلات الجوية الممتدة عبر ست قارات خيارات متعددة للمسافرين من السوق المصرية، سواء لأغراض السياحة أو الأعمال أو التعليم أو المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية.

وتكتسب حركة الطيران بين مصر وتركيا أهمية اقتصادية متزايدة، في ظل دور النقل الجوي في تسهيل انتقال الأفراد، ودعم حركة السياحة والتبادل التجاري، وتعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال، وتوسيع فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين والأسواق الدولية.

