شاهد الفرق .. 4 نجمات يلجأن إلى التجميل في رمضان

لجأت بعض النجمات لإجراء عمليات التجميل قبل ظهورهن فى سباق الدراما الرمضاني هذا العام. وكان على رأسهن الفنانات روجينا وياسمين صبرى وعبير صبرى وحلا شيحة.

ونعرض لكم فى هذا التقرير بعض التفاصيل المتعلقة بخضوعهن لعمليات التجميل بالصور...

في مسلسل البرنس في السباق الرمضاني بشكل جمالي يخطف الأنظار، وتألقت بالشعر الطويل الأسود الانسيابي مع رسم العين بطريقة بسيطة وأسنان ناصعة البياض، وهى قيامها بعملية هوليود سمايل ولا تتناسب مع دور فدوة الذى تقوم به.

ظهرت الفنانة

في أحدث اطلالاتها و تألقها فى مسلسل "خيانة عهد "بشكل مختلف تماما عن شكلها المعتاد، مما جعل الجمهور يتساءل إن كانت خضعت لأي عملية تجميل نفخ الشفايف؛ ولكن الفنانة

ما تردد من شائعات حول خضوعها لعملية تجميل، مؤكدة أنها لم تخضع لأي عمليات وبالتالي لم يتغير شكلها.