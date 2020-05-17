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مرأة

شاهد الفرق .. 4 نجمات يلجأن إلى التجميل في رمضان

الأحد 17/مايو/2020 - 07:13 م
صدى البلد
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رنا عصمت

لجأت بعض النجمات لإجراء عمليات التجميل قبل ظهورهن فى سباق الدراما الرمضاني هذا العام. وكان على رأسهن الفنانات روجينا وياسمين صبرى وعبير صبرى وحلا شيحة.


ونعرض لكم فى هذا التقرير بعض التفاصيل المتعلقة بخضوعهن لعمليات التجميل بالصور...


ظهرت الفنانة روجينا في مسلسل البرنس في السباق الرمضاني بشكل جمالي يخطف الأنظار، وتألقت بالشعر الطويل الأسود الانسيابي مع رسم العين بطريقة بسيطة وأسنان ناصعة البياض،  وهى قيامها بعملية هوليود سمايل ولا تتناسب مع دور فدوة الذى تقوم به.

ظهرت الفنانة عبير صبرى في أحدث اطلالاتها و تألقها فى مسلسل "خيانة عهد "بشكل مختلف تماما عن شكلها المعتاد، مما جعل الجمهور يتساءل إن كانت خضعت لأي عملية تجميل نفخ الشفايف؛ ولكن الفنانة عبير صبرى نفت ما تردد من شائعات حول خضوعها لعملية تجميل، مؤكدة أنها لم تخضع لأي عمليات وبالتالي لم يتغير شكلها.


سخر المشاهدون من مشهد الفنانة ياسمين صبري في الحلقة الأولى من مسلسل فرصة تانية، وتحديدًا الذي أطلت فيه وهي في المستشفى بعد تعرضها لحادث سيارة أليم، لتأتي المفاجأة التي صعقت الجمهور بظهورها بمكياج كامل ورموش صناعية، ولكنها خضعت لبعض عمليات التجميل الثابتة من حقن الشفايف والخدود باللون البينك ووضع الرموش الثابتة.


تعرضت الفنانة حلا شيحة، لانتقادات لاذعة بسبب إجرائها لعدد من عمليات التجميل التي غيرت من شكلها كثيرًا، وذلك بعد ظهورها في مسلسل "خيانة عهد" ، وخضعت حلا شيحة لعملية تصغير الانف ونفخ شفيتها ووجهها بالبوتكس، لتبدو بملامح أكثر حدة وجرأة.

شاهد الفرق .. 4 نجمات يلجأن إلى التجميل في رمضان
شاهد الفرق .. 4 نجمات يلجأن إلى التجميل في رمضان
شاهد الفرق .. 4 نجمات يلجأن إلى التجميل في رمضان
شاهد الفرق .. 4 نجمات يلجأن إلى التجميل في رمضان
شاهد الفرق .. 4 نجمات يلجأن إلى التجميل في رمضان
شاهد الفرق .. 4 نجمات يلجأن إلى التجميل في رمضان
شاهد الفرق .. 4 نجمات يلجأن إلى التجميل في رمضان
شاهد الفرق .. 4 نجمات يلجأن إلى التجميل في رمضان
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