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فن

عبير صبري تشيد بدور يسرا في خيانة عهد وتوجه رسالة لـ صناع العمل.. شاهد

الخميس 07/مايو/2020 - 11:15 م
عبير صبري
عبير صبري
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مصطفى كرم

أشادت عبير صبري بحلقة اليوم من مسلسل خيانة عهد وتمثيل الفنانة الكبيرة يسرا وباقي صناع العمل.


ونشرت عبير صبري صورة ل يسرا من كواليس المسلسل وعلقت عليها قائلة "العظيمة العالميه اللي يعجز التعبير عن تمثيلها واحساسها النهارده يسرا اعظم حلقه النهارده في خيانه عهد وموت هشام خالد انور بتنافس نفسك بس ومحدش ببنافسك برافووووووووسامح عبد العزيز انت قائد ومخرج محصلتش واي فنان اشتغل معاك كسبان كتيييير ..احمد عادل ازاي كتبت حلقه النهارده وايه الاحداث اللي تجرح القلب دي برافوووو ".


وانهالت التعليقات من متابعيها وجاءت بين "‏‎ يسرا وحش تمثيل كل اللي شاف الحلقه انهارده بكي" و "‏ حلقة روعه " و" مسلسل جامد ".


مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وهنادي مهنا وخالد أنور من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل من إنتاج العدل جروب‎

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