اِحلوت أكتر.. ياسمين صبري تتألق برفقة أبو هشيمة من أحدث جلسة تصوير.. شاهد





وأطلت بها ياسمين صبرى ، بفستان قصير منفوش باللون الأبيض المطعم باللون الأخضر والبينك، وانتعلت حذاء بكعب عال باللون البيج الذى يتناسب مع إطلالتها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبرى فى الماكياج على الألوان الترابية التى تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم.





وتركت شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفى الناعم الذى يبرز جمال انوثتها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بوضع ساعة لليد باللون الذهبى مع خاتم لليد