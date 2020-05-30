أحسن من مفيش.. مواصفات الكمامة القماش للوقاية من فيروس كورونا

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين كنديين، أنه يمكن أن تمنع الكمامات القماش من انتشار فيروس كورونا التاجي COVID-19؛ حيث إن الكمامة القماش قد تمنع ما يصل إلى 99 في المائة من الجسيمات المعدية.



وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، بأن الكمامات القماش يجب أن تحتوي على عدة طبقات من القطن لكي تكون مطابقة للمواصفات، وذلك حتى تمنع من مرور الفيروسات التي يحملها جزيئات الهواء المجهرية، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



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وتابع الباحثون، إن الكمامة القماش يجب إن تحتوي على 3 طبقات، وذلك حتي تقلل من الجزيئات المحمولة في الهواء المحملة بفيروس كورونا المستجد، والتي تبعث من السعال والعطس للأشخاص المصابين.



وأوضح الباحثون، انه على الرغم من عدم وجود دليل مباشر يشير إلى أن الكمامات القماش يمكنها ان تقلل من انتقال فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى انها تشير بأنها تقلل من التلوث الموجود في الهواء .



وأشار الباحثون، ان الكمامات القماش يمكن ان تمنع أكثر من 90 في المائة من الجسيمات المحمولة في الهواء ، ولكن يجب ان تحتوي الكمامات القماش على ثلاث طبقات، وذلك حتى يقلل من انتقال الكائنات الحية الدقيقة وتلوث السطح بنسبة تصل إلى 99 في المائة.



وتأتي هذه الدراسة بالتزامن مع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في معهد الصحة العامة الأمريكي، والتي تدعو إلى استخدام الكمامات القماش في الأماكن العامة ، على الرغم من عدم وجود بديل مماثل في الحماية عن الكمامات الطبية .