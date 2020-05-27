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5 شروط لغسل الكمامة القماش

الأربعاء 27/مايو/2020 - 12:01 ص
الكمامة القماش
الكمامة القماش
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رشا عوني
في ظل تفشي فيروس كورونا التاجي، انتشر بشكل واسع استخدام الكمامات القماش في ظل غلاء وقلة الكمامات الطبية المباعة بالصيدليات، فبدأ البعض اللجوء إلى استخدام الكمامات القماش التي يتم غسلها وإعادة استخدامها مرة أخرى . 


موقع healthline شرح الطريقة الصحيحة لغسل و تنظيف الكمامة القماش لمنع نقل عدوى فيروس كورونا التاجي، وهي  : 


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1- يجب غسل الكمامة القماش بعد كل مرة من استخدامها. 


2- يتم استخدام ماء مغلي تصل درجة غليانه لحوالي 70 درجة. 


3- استخدمي الكلور و أضيفيه على الماء المغلي. 


4- اتركي الكمامة منقوعة في الماء المغلي مع الكلور حتى تقتل اي جراثيم وفيروسات. 


5-بعد دقائق من نقع الكمامة، قومي بغسلها جيدًا ووضعها في الهواء حتى تجف . 
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