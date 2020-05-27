5 شروط لغسل الكمامة القماش









موقع healthline شرح الطريقة الصحيحة لغسل و تنظيف الكمامة القماش لمنع نقل عدوى فيروس كورونا التاجي، وهي :









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1- يجب غسل الكمامة القماش بعد كل مرة من استخدامها.









2- يتم استخدام ماء مغلي تصل درجة غليانه لحوالي 70 درجة.









3- استخدمي الكلور و أضيفيه على الماء المغلي.









4- اتركي الكمامة منقوعة في الماء المغلي مع الكلور حتى تقتل اي جراثيم وفيروسات.









5-بعد دقائق من نقع الكمامة، قومي بغسلها جيدًا ووضعها في الهواء حتى تجف .