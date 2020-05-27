AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد عودة الحياة لطبيعتها.. تعلم كيفية غسل الكمامات القماش

الأربعاء 27/مايو/2020 - 06:11 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
أصبحت أقنعة الوجه ضرورية عند مغادرة المنزل مثل مفاتيحك ومحفظتك ولكن لأن هذه القطعة من القماش تغطي أنفك وفمك في كل مرة ترتديها، فمن المهم تنظيفها بشكل صحيح وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض (CDC) ، ويجب غسل قناع الوجه بشكل روتيني اعتمادًا على وتيرة الاستخدام. 

ووفقًا لموقع health يجب الحرص على غسل أقنعة الوجه القماش بطريقة منتظمة لأن فور ارتدائها والخروج من الممكن أن تلتقط أي ميكروبات وجزيئات دقيقة. 

يقول مركز السيطرة على الأمراض أن وضع قناع القماش الخاص بك في الغسالة باستخدام منظف قياسي يتم شراؤه من المتجر هو أفضل وأسهل طريقة لتنظيف القناع القماش يوميًا باستخدام درجة حرارة الماء الساخن إعداد مجفف ساخن. 

إذا كنت تختار قناعًا جراحيًا أو نمطًا صناعيًا يمكن التخلص منه فإن استبداله بعد كل استخدام هو أفضل طريقة للحفاظ على نظافته وإذا أصبح ذلك باهظ الثمن أو غير ممكن لأنه ليس لديك كمية كبيرة من الأقنعة التي يمكن التخلص منها في متناول اليد، ففكر في التبديل إلى نوع القماش الذي يمكنك بسهولة غسله أو غسله يدويًا في نهاية كل يوم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكمامة إجباري.. توقعات بفرض قرار إجباري بنيويورك للحد من تفشي كورونا

هل هذا النوع من الكمامات يحمي من فيروس كورونا ؟

هل يمكن إعادة استخدام الكمامة الطبية أو غسلها للوقاية من كورونا؟.. اعرف الحقيقة

هل يحمي ماسك القماش من فيروس كورونا؟

آمنة ومتعددة الاستخدام .. 10 مواصفات لماسك القماش للحماية من فيروس كورونا

بعد السماح باستخدامها.. طرق غسل وتعقيم الكمامة القماش

ترشيحاتنا

هاشتاج أحمد السقا يتصدر تويتر بسبب فيلم سرى للغاية

القوى العاملة: 90 فرصة عمل بالسعودية برواتب مجزية والإقامة مجانا

وصول 160 مصريا من العالقين في دولة الإمارات إلى القاهرة

سموحة يغري الأهلي لتجديد إعارة ناصر ماهر وفايلر يدرس القرار

شاومي تستعد لطرح أرخص هاتف أيدج في مصر.. اعرف السعر والمواصفات.. صور

بعد صوره الفاضحة.. حفيد فاتن حمامة يثير الجدل بكلمة واحدة فى ذكرى ميلادها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنفس الملابس .. دنيا بطمة تبهر الجمهور بجلسة تصوير مع ابنتها

السيسي يتفقد إنشاءات تطوير طرق ومحاور وكباري شرق القاهرة| صور

مرضى الربو والرئة.. هؤلاء ممنوعون من استخدام الكمامات