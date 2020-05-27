بعد عودة الحياة لطبيعتها.. تعلم كيفية غسل الكمامات القماش

ضرورية عند مغادرة المنزل مثل مفاتيحك ومحفظتك ولكن لأن هذه القطعة من القماش تغطي أنفك وفمك في كل مرة ترتديها، فمن المهم تنظيفها بشكل صحيح وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض (CDC) ، ويجب غسل

يقول مركز السيطرة على الأمراض أن وضع قناع القماش الخاص بك في الغسالة باستخدام منظف قياسي يتم شراؤه من المتجر هو أفضل وأسهل طريقة لتنظيف

إذا كنت تختار قناعًا جراحيًا أو نمطًا صناعيًا يمكن التخلص منه فإن استبداله بعد كل استخدام هو أفضل طريقة للحفاظ على نظافته وإذا أصبح ذلك باهظ الثمن أو غير ممكن لأنه ليس لديك كمية كبيرة من

التي يمكن التخلص منها في متناول اليد، ففكر في التبديل إلى نوع القماش الذي يمكنك بسهولة غسله أو غسله يدويًا في نهاية كل يوم.