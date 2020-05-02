تناسب ملابسك.. اصنع كمامة أنيقة في 7 خطوات بسيطة

نرى عدد من الأشخاص قرروا صنع كماماتهم وأقنعتهم الطبية بأنفسهم إما لتناسب ملابسهم أو بالألوان والأشكال التي يحبونها، لذا قد ترغب في تخفيف توترك من أزمة تفضي فيروس كورونا المستجد عن طريق تعلم صنع كمامتك بنفسك.





شاركت جورجينا بورنيت - خبيرة العقارات والديكورات المنزلية - طريقتها في صنع قناع خلال برنامج هذا الصباح البريطاني، باستخدام الأدوات المنزلية اليومية، إذ يمكن استخدام (بندانا - ايشارب - فوطة المطبخ.. وغيرها)، إليك عدد من النصائح:





تقول جورجينا بأن القناع يتطلب ببساطة ثوبًا نظيفًا ومقصًا.. ثم ابدأ على النحو التالي:





1. قص شريط مقاس 20 سم / 4 بوصة من أسفل القميص.





2. قص من المنتصف حتى يكون لديك شريط واحد طويل.





3. اقطع نصف دائرة ممتدة من كل طرف، ليتوفر لديك الحجم الصحيح في المنتصف لتغطية وجهك.





4. ضعه على وجهك وثبت الأشرطة العلوية في الجزء الخلفي من رأسك.





5. ثبت الأشرطة السفلية أعلى رأسك.





6. اعتمادًا على حجم القميص، يمكنك بالفعل صنع عدة أقنعة من قميص واحد.





7. لمزيد من الحماية يمكنك إضافة فلتر قهوة، قطعة من ورق المطبخ أو منديل ورقي.





ومع ذلك يقول دكتور «دانيال أتكينسون» صاحب عيادة GP في موقع Treat لصحيفة مترو: "لا يزال هناك رأي متضارب حول مدى فعالية أقنعة الوجه للأشخاص الذين ليس لديهم أعراض فيروس كورونا أو حولهم شخص مصاب.



