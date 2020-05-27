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منوعات

كارثة.. ما الذي يحدث بعد ركوب مصاب كورونا عربة مترو بدون كمامة

الأربعاء 27/مايو/2020 - 12:57 م
ارتداء الكمامة
ارتداء الكمامة
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أماني إبراهيم
قام الباحثون بإجراء عملية محاكاة، تدرس تأثير  وجود شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) دون ارتداء كمامة في عربة مترو مغلقة، والتي كشفت في نتائجها عن وجود شخص واحد مصاب بكورونا المستجد كافي بتحقيق كارثة.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، وجد الباحثون أن الشخص المصاب بالفيروس ينقل عدوى كورونا لكل المحيطين به في عربة المترو حتى إذا لم يعطس أو يسعل.


وتأتي هذه التجربة للمحاكاة لدراسة طرق انتشار العدوى في الأماكن المغلقة خلال استعداد المملكة المتحدة لعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى وتخفيف إجراءات الحظر والإغلاق.

وقال الدكتور جوليان تانج، خبير أمراض الجهاز التنفسي من جامعة ليستر إن الرذاذ الذي ينتج عن الحديث لا ينتقل إلى مسافة بعيدة مثل السعال أو العطس، ولكن له تأثير خطير حتى لوانتقل لمسافة قليلة لأنه سيستقر على الأسطح ويتسبب في عدوى كل من سيتواجد في العربة بعد ذلك.

وتابع تانج أن معظم التفاعل يكون عن طريق الصوت خلال ركوب المواصلات العامة، لهذا فإنه حال وجود شخص مصاب بكورونا في عربة واحدة فإن هذا سيتسبب في ضرر لكل ركاب العربة الآخرين.

ويمكن تخفيف آثار انتقال العدوى خلال التواد في مواصلات عامة من خلال ارتداء قناع الوجه (الكمامة) والتي غالبا تمنع مرور الرذاذ بنسبة كبيرة.

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