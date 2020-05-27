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منوعات

قوية وفعالة.. شروط ارتداء الكمامات القماش للوقاية من كورونا بنسبة 99%

الأربعاء 27/مايو/2020 - 11:48 ص
كمامة قماش
كمامة قماش
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أماني إبراهيم
حالة من الجدل حول جدوى ارتداء قناع وجه (كمامة) مصنعة من القماش وتأثيرها على منع دخول الفيروسات إلى الجهاز التنفسي، ولكن دراسة بريطانية قد حسمت الجدل أخيرا بإيضاح نتائجها للتأثير الحقيقي لأقنعة الوجه القماش.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد قام باحثون كنديون بدراسة حول الأقنعة القماش، واتضح أن لها تأثير يصل إلى 99% لحجب الفيروسات وجسيمات الأمراض المعدية.


 أفاد الباحثون الكنديون أن أقنعة الوجه القماش تمنع انتشار الفيروسات ومنها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأوضحوا أن الأقمشة المصنوعة من القماش ذات تأثير قوي على تقليل انتقال الجزيئات المعدية، شرط أن تكون مكونة من عدة طبقات، لأنها تمنع مرور جزيئات السعال والعطس خلال ارتدائها والتي تستقر عادة على الأسطح.

وعلى الرغم من عدم وجود دليل مباشر إلى ان أقنعة القماش تقلل من انتقال الفيروس نفسه، لكن تشير الأدلة إلى تأثير ارتداء قناع الوجه المصنوع من القماش على دوره في تقليل تلوث الهواء والأسطح برذاذ السعال والكحة والعطس.


وقال الباحثون أن أقنعة الوجه تمنع أكثر من 90% من الجسيمات، فيما يقلل قناع الوجه القماش المكون من 3 طبقات انتقال الكائنات الحية الدقيقة أيضا بنسبة 99% والتي تستقر وتلوث الأسطح. 

وفي حين عدم ضمان الباحثين أن الاقنعة القطنية ستمنع مرتديها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلا أن هذه الدراسة أوضحت أن ارتداء الأقنعة القماشية تساعد على حظر الجزيئات المعدية بشك كبير.

وكان قد دعى مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، ومعهد الصحة العامة الأمريكي إلى ارتداء الأقنعة المصنوعة من قماش الموسلين والفلانيل في الأماكن العامة.
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