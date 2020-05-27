خوفاً من كورونا.. مقهى يستعين بـ روبوت لتحضير وتقديم الطلبات للزبائن.. شاهد

لجأ أحد مقاهي مدينة "دايجون" في كوريا الجنوبية إلى استخدام "روبوت" من أجل تحضير وتقديم المشروبات للزبائن بطريقة سريعة وسلسة وذلك بهدف الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي أصاب أكثر من 5 ملايين شخص حول العالم.





وبحسب ما جاء في تقرير لصحيفة "مترو" البريطانية، فإنه بعد تمكن كوريا الجنوبية من احتواء تفشي فيروس "كورونا"، الذي أصاب بالفعل أكثر من 11 ألف شخص وأودى بحياة نحو 269 شخصًا، فإن البلاد تتجه إلى الانتقال ببطء من إجراءات التباعد الاجتماعي المكثفة إلى ما تسميه الحكومة بـ"التباعد في الحياة اليومية".





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وصرح "لي دونج باي"، مدير الأبحاث في شركة "Vision Semicon"، التي قامت بتطوير الروبوت الجديد "باريستا" بالتعاون مع مؤسسة علمية تابعة للدولة، قائلًا إن الروبوتات يمكن أن تساعد في مراقبة والحفاظ على التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة.





وأكد أن النظام الجديد المخصص لتقديم الطلبات بالمقهى لا يحتاج إلى أي تدخل بشري بداية من طلب المشروبات وحتى توصيلها للزبائن، لافتًا إلى أنه قد تم ترتيب الطاولات بالمقهى بشكل يتيح للروبوت إمكانية التحرك بسلاسة.





ويمكن عن طريق النظام الجديد، والذي يستخدم ذراعًا آليًا لإعداد القهوة وروبوت لتقديم المشروبات، تحضير 60 نوعًا مختلفًا من القهوة وتقديم المشروبات للزبائن في مقاعدهم، ويمكنه نقل البيانات إلى أجهزة أخرى، كما يشتمل في الوقت ذاته على تقنية للقيادة الذاتية لدراسة أفضل المسارات لتوصيل الطلبات في أنحاء المقهى.





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وأوضح تقرير الصحيفة البريطانية أنه لا يوجد بالمقهى، المكون من طابقين، سوى موظف واحد، مسئول عن إعداد المعجنات والكعك، ولديه أيضًا بعض المهام الخاصة بالتنظيف وإعادة تعبئة المكونات.



