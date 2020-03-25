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منوعات

كوافيرة تلجأ إلى فكرة جنونية لتجنب الإصابة بعدوى كورونا أثناء عملها.. شاهد

الأربعاء 25/مارس/2020 - 05:44 م
صدى البلد
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هدير علاء
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة لقطات مصورة ترصد حيلة غريبة من نوعها لجأت إليها مصففة شعر هولندية لتجنب الإصابة بعدوى "كورونا" أثناء أداء عملها، حيث إنها لم تكتف بارتداء قناع واق للوجه وقفازات، بل قررت استخدام "مظلة" كفاصل بينها وبين عميلاتها.

وكما يتبين من خلال اللقطات المرفقة، فقد قامت مصففة شعر، التي تعمل في أحد صالونات التجميل شمال مدينة "آيندهوفن" الهولندية، بارتداء المظلة حول جسدها أثناء العمل لتكون بمثابة "درع مؤقت" في محاولة غير تقليدية للوقاية من العدوى.

وقامت مُصففة الشعر بعمل فتحتين في المظلة كي تتمكن من الرؤية، إلى جانب فتحتين أخريتين لتمرير ذراعيها، وكانت حريصة على ارتداء قفازات.

ولاقت هذه اللقطات رواجًا على منصات التواصل الاجتماعي، وتمت مشاركتها أكثر من 82 ألف مرة على موقع "فيسبوك" وحده.

وأثارت اللقطات سخرية بعض الرواد، الذين وصفوا تصرف مصففة الشعر بـ"الجنوني"، لكن في الوقت ذاته أبدى آخرون إعجابهم بالفكرة التي لجأت إليها هذه السيدة.
كوافيرة تلجأ إلى فكرة جنونية لتجنب الإصابة بعدوى كورونا أثناء عملها.. شاهد
كوافيرة تلجأ إلى فكرة جنونية لتجنب الإصابة بعدوى كورونا أثناء عملها.. شاهد
كوافيرة تلجأ إلى فكرة جنونية لتجنب الإصابة بعدوى كورونا أثناء عملها.. شاهد
كوافيرة تلجأ إلى فكرة جنونية لتجنب الإصابة بعدوى كورونا أثناء عملها.. شاهد
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