مقهى يستخدم عوامات السباحة لحماية الزبائن من كورونا.. صور





بدلًا من علامات الأرضية والشاشات البلاستيكية الفاصلة، اختار مقهى Cafe & Konditorei Roth نهجًا للتباعد أقل تقليدية (ولكن أكثر تسلية)، باستخدام العوامات الإسفنجية الخاصة بالأطفال في مواجهة كورونا





وللاحتفال بإعادة افتتاحه هذا الأسبوع ضمن إجراءات تخفيف الحظر ، طلب المقهى الألماني من العملاء ارتداء قبعات من القش مع اثنين من عوامات السباحة الإسفنجية في الأعلى مما جعل مظهرهم يبدو مضحكًا.





العوامات الإسفنجية الصغيرة التي يستخدمها الأطفال في حمامات السباحة هي القاعدة الجديدة المبتكرة في تشجيع الزوار على الابتعاد مسافة ستة أقدام عن الزبائن الآخرين، ويبدو أن الفكرة قد نجحت.





تظهر الصور حفنة من الناس يستمتعون بعض النبيذ في أشعة الشمس ، بينما يرتدون أغطية الرأس اللافتة للنظر. تتميز كل قبعة DIY بثلاث أو أربع عوامات ملونة عالقة في اتجاهات مختلفة ، لتشكيل المنطقة الشخصية لكل عميل.