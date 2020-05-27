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برلمان

مطابقة للمواصفات أم لا.. طلب إحاطة حول بيع الكمامات القماش في الأسواق

الأربعاء 27/مايو/2020 - 02:32 م
كمامات
كمامات
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ماجدة بدوى

تقدم النائب جمال عباس، أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مُوجه لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حول انتشار الكمامات المُصنعة من الأقمشة بالأسواق وبيعها للمصريين.


وقال عباس في نص طلب الإحاطة، إن وزارة الداخلية تقوم بجهود جبارة بشن حملات أمنية بصفة يومية بمختلف محافظات الجمهورية لضبط مصانع إنتاج المستلزمات الطبية غير المُرخصة ومجهولة المصدر وذلك ضمن جهود الوزارة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، مُؤكدًا أن هناك بعض الأشخاص والتجار يستغلون الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر إثر انتشار وباء كورونا ويقومون بتصنيع كمامات مُصنعة من الأقمشة ولا نعلم مدى صحة استخدامها؟ وهل هي صالحة للاستخدام لبيعها للجمهور أم غير صالحة؟ وهل هي مطابقة للمواصفات والاشتراطات الطبية للاستخدام.


وأشار النائب جمال عباس، أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط، إلى أن الالتزام بكافة التعليمات والإجراءات الاحترازية والقرارات التي تعلنها الحكومة أمر لا يستهان بها ولابد من تنفيذها للتخلص من انتشار وباء كورونا.

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