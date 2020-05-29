إرشادات عامة للوقاية من فيروس كورونا في المواصلات العامة :





5- اغسل يديك لمدة 20 ثانية بعد ركوب المواصلات العامة مع مراعاة عدم ملامسة الوجه مطلقا.



6- غسل يديك بالكحول أو الجل المطهر بعد النزول من المواصلات العامة





7- احرص على ارتداء الجوانتي والكمامة في المواصلات العامة.





8- تجنب الاحتكاك مباشرة بالأشخاص الآخرين في المواصلات العامة.





9- تجنب لمس المقاعد والاستناد على أي جزء بداخل العربة التي تستقلها.





10- لا تلمس النقود الورقية بيديك مباشرة دون ارتداء جوانتي، و تعقيم النقود بعد استلامها من أيدي أشخاص آخرين.



