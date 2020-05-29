زادت المخاوف من الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.. وفهناك بعض الفئات التي عليها ركوب المواصلات العامة، ولكنها تشعر بالخوف الشديد من العدوى بفيروس كورونا من خلال التزاحم الذي يحدث داخل المواصلات.
وأوصت الحكومات في إنجلترا وإسكتلندا وأيرلندا الشمالية الأشخاص بارتداء الكمامات في المواصلات العامة، لأن أغطية الوجه الكمامات وارتداء النظارة الطبية أو الشمسية تساعد في على تقليل خطر انتقال العدوى في بعض الحالات عن طريق العينين، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل البريطانية.
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وأوصت الحكومات في إنجلترا وإسكتلندا وأيرلندا الشمالية الأشخاص بارتداء الكمامات في المواصلات العامة، لأن أغطية الوجه الكمامات وارتداء النظارة الطبية أو الشمسية تساعد في على تقليل خطر انتقال العدوى في بعض الحالات عن طريق العينين، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل البريطانية.
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وإذا كنت من الأشخاص المضطرين للخروج من المنزل وركوب المواصلات العامة، فعليك باتخاذ ارشادات عام لحماية نفسك وأسرتك من الإصابة بفيروس كورونا المستجد عن طريق المواصلات العامة.
إرشادات عامة للوقاية من فيروس كورونا في المواصلات العامة :
1- ركوب دراجة أو موتوسيكل في الانتقال إذا أمكن وعدم ركوب المواصلات العامة.
1- ركوب دراجة أو موتوسيكل في الانتقال إذا أمكن وعدم ركوب المواصلات العامة.
2- تجنب ركوب المواصلات في أوقات الذروة.
3- اختر الموصلات الأقل ازدحام.
4- ابتعد عن تكدس صعود المواصلات العامة بمسافة ٢ متر، وابدأ الصعود بعد صعود الأغلبية.
5- اغسل يديك لمدة 20 ثانية بعد ركوب المواصلات العامة مع مراعاة عدم ملامسة الوجه مطلقا.
6- غسل يديك بالكحول أو الجل المطهر بعد النزول من المواصلات العامة.
6- غسل يديك بالكحول أو الجل المطهر بعد النزول من المواصلات العامة.
7- احرص على ارتداء الجوانتي والكمامة في المواصلات العامة.
8- تجنب الاحتكاك مباشرة بالأشخاص الآخرين في المواصلات العامة.
9- تجنب لمس المقاعد والاستناد على أي جزء بداخل العربة التي تستقلها.
10- لا تلمس النقود الورقية بيديك مباشرة دون ارتداء جوانتي، وتعقيم النقود بعد استلامها من أيدي أشخاص آخرين.
11- يفضل فتح نوافذ العربة التي تستقلها للتهوية.
12- تغطية العينين بارتداء قناع شيلتر، أو بارتداء نظارة شمسية.
12- تغطية العينين بارتداء قناع شيلتر، أو بارتداء نظارة شمسية.