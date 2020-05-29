AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

إرشادات عامة للوقاية من فيروس كورونا في المواصلات العامة

الجمعة 29/مايو/2020 - 03:19 م
نصائح للوقاية من
نصائح للوقاية من فيروس كورونا في المواصلات العامة
Advertisements
آية التيجي
زادت المخاوف من الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.. وفهناك بعض الفئات التي عليها ركوب المواصلات العامة، ولكنها تشعر بالخوف الشديد من العدوى بفيروس كورونا من خلال التزاحم الذي يحدث داخل المواصلات.

وأوصت الحكومات في إنجلترا وإسكتلندا وأيرلندا الشمالية الأشخاص بارتداء الكمامات في المواصلات العامة، لأن أغطية الوجه الكمامات وارتداء النظارة الطبية أو الشمسية تساعد في على تقليل خطر انتقال العدوى في بعض الحالات عن طريق العينين، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل البريطانية.

اقرأ ايضا | مش لاقيها.. هل يمكن صناعة كمامة آمنة في المنزل؟

وإذا كنت من الأشخاص المضطرين للخروج من المنزل وركوب المواصلات العامة، فعليك باتخاذ ارشادات عام لحماية نفسك وأسرتك من الإصابة بفيروس كورونا المستجد عن طريق المواصلات العامة.

إرشادات عامة للوقاية من فيروس كورونا في المواصلات العامة :

1- ركوب دراجة أو موتوسيكل في الانتقال إذا أمكن وعدم ركوب المواصلات العامة.

2- تجنب ركوب المواصلات في أوقات الذروة.

3-  اختر الموصلات الأقل ازدحام.

4- ابتعد عن تكدس صعود المواصلات العامة بمسافة ٢ متر، وابدأ الصعود بعد صعود الأغلبية.

5- اغسل يديك لمدة 20 ثانية بعد ركوب المواصلات العامة مع مراعاة عدم ملامسة الوجه مطلقا.

6- غسل يديك بالكحول أو الجل المطهر بعد النزول من المواصلات العامة.

7- احرص على ارتداء الجوانتي والكمامة في المواصلات العامة.

8- تجنب الاحتكاك مباشرة بالأشخاص الآخرين في المواصلات العامة.

9- تجنب لمس المقاعد والاستناد على أي جزء بداخل العربة التي تستقلها.

10- لا تلمس النقود الورقية بيديك مباشرة دون ارتداء جوانتي، وتعقيم النقود بعد استلامها من أيدي أشخاص آخرين.

11- يفضل فتح نوافذ العربة التي تستقلها للتهوية.

12- تغطية العينين بارتداء قناع شيلتر، أو بارتداء نظارة شمسية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مثل التباعد الاجتماعي.. ميلانيا ترامب تشجع الأمريكيين على ارتداء الكمامات.. فيديو

في ظل انتشار فيروس كورونا.. عليكم الاعتياد على الكمامات لهذا السبب

من شابه رئيسه.. نائب ترامب يرفض ارتداء الكمامة خلال زيارة مركز طبي

صحيفة بريطانية توضح نصائح وإرشادات جديدة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا

بعد التحذير منها.. أبرز الحلول لتجنب أضرار الكمامات في الصيف

منع ركوب المترو والمواصلات بدون الكمامة.. برلمانى يعلق على خطة الصحة للتعايش مع كورونا

ترشيحاتنا

قد تمتد لـ أغسطس..خبير أوبئة يكشف سيناريوهات كورونا في مصر وموعد انتهاء الموجة الأولي

غير معتمدة وضارة.. مسؤول بالصحة يحذر من طرق العلاج عبر التواصل الاجتماعي.. فيديو

مش بالسن .. 15 صورة تكشف أناقة وفخامة إطلالات يسرا

قاتل المنسي في الاختيار يبكي على الهواء.. ويؤكد: مجاليش قلب أكلم زوجة الشهيد بعد المسلسل

16872 إصابة و284 وفاة.. ارتفاع حصيلة كورونا في إسرائيل

لمدة أسبوعين.. البرلمان يبحث مع وزير التعليم تأجيل امتحانات الثانوية العامة

AdvertisementS

قد تمتد لـ أغسطس..خبير أوبئة يكشف سيناريوهات كورونا في مصر وموعد انتهاء الموجة الأولي

إثيوبيا تعدم 39 من المعارضة وتعتقل الآلاف.. اعرف التفاصيل

بعد زرع كلى.. فنانة شهيرة تعلن عن إصابة ابنها بـ فيروس كورونا

الداخلية: عودة العمل بقطاعات الأحوال المدنية والجوازات والأدلة الجنائية وتصاريح العمل

محتويات شنطة علاج كورونا في المنزل وكيفية الحصول عليها.. صور

ليبيا ومواجهة كورونا.. تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الرئيس السيسي ونظيره القبرصي

الحكومة تتيح خدمة توصيل الأدوية لحالات العزل المنزلي من مصابي كورونا.. تفاصيل

فى ذكرى ميلاد محمد الدفراوى.. عاش حياة مأساوية قبل رحيله

4 آلاف جنيه غرامة للمخالفين.. الحكومة تحدد 6 أماكن لارتداء الكمامة إجباريا بدءا من الغد

العثور على جثة متحللة أثناء أعمال الحفر في كوبري الحلمية.. مباحث القاهرة تكشف اللغز.. صور

طلب إحاطة لرئيس الوزراء لإضافة الكمامات والمطهرات على بطاقات التموين

تفاصيل مقتل سيدة سعودية على يد خادمتها.. القصة الكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو مشتبه بـ كورونا.. خطوات العزل المنزلي الصحيحة

التوتر يحطم المناعة.. خبير: تنفيذ هذه التعليمات يقلل إصابات كورونا فى مصر

بالبيجامة.. أسما شريف منير تتألق فى أحدث جلسة تصوير