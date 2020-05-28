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مرأة

هذا النوع من الكمامات الأكثر منعا لتسلل فيروس كورونا

الخميس 28/مايو/2020 - 10:53 ص
القمامة القماش
القمامة القماش
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أسماء عبد الحفيظ

بعد التشديد والتحذير من عدم ارتداء الكمامة خلال الفترة المقبلة مع فرض غرامات على المخالفين، يسأل الكثير عن أى من أنواع الكمامات الأفضل والأوفر للمواطن المصري الفقير.


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وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد قام باحثون كنديون بدراسة حول الأقنعة القماش، واتضح أن لها تأثيرا يصل إلى 99% لحجب الفيروسات وجسيمات الأمراض المعدية.


وأفاد الباحثون الكنديون بأن أقنعة الوجه القماش تمنع انتشار الفيروسات، ومنها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأوضحوا أن الأقمشة المصنوعة من القماش ذات تأثير قوي على تقليل انتقال الجزيئات المعدية، شرط أن تكون مكونة من عدة طبقات، لأنها تمنع مرور جزيئات السعال والعطس خلال ارتدائها والتي تستقر عادة على الأسطح.


وعلى الرغم من عدم وجود دليل مباشر على أن أقنعة القماش تقلل من انتقال الفيروس نفسه، لكن تشير الأدلة إلى تأثير ارتداء قناع الوجه المصنوع من القماش في تقليل تلوث الهواء والأسطح برذاذ السعال والكحة والعطس.


وقال الباحثون إن أقنعة الوجه تمنع أكثر من 90% من الجسيمات، فيما يقلل قناع الوجه القماش المكون من 3 طبقات انتقال الكائنات الحية الدقيقة أيضا بنسبة 99% والتي تستقر وتلوث الأسطح.


وفي حين عدم ضمان الباحثين أن الأقنعة القطنية ستمنع مرتديها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلا أن هذه الدراسة أوضحت أن ارتداء الأقنعة القماشية يساعد على حظر الجزيئات المعدية بشكل كبير.


وكان مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، ومعهد الصحة العامة الأمريكي، دعيا إلى ارتداء الأقنعة المصنوعة من قماش الموسلين والفلانيل في الأماكن العامة.


من جانب آخر، أفادت إدارة الغذاء والدواء (FDA) بأن إمدادات الأقنعة الجراحية (وغيرها من المعدات الواقية) يمكن أن تنفد خلال الوباء ما يعني قلة توافر الأقنعة للأشخاص في الولايات المتحدة.


وقالت الوكالة في بيان بعنوان Trusted Source: "تدرك إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنه مع استمرار توسع تفشي COVID-19 على مستوى العالم ، فإن سلسلة التوريد لهذه الأجهزة ستستمر في الضغط إذا تجاوز الطلب الإمدادات المتاحة".


وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان: "أغطية الوجه المصنوعة من القماش المصنوعة من الأدوات المنزلية أو المصنوعة في المنزل من مواد شائعة بتكلفة منخفضة يمكن استخدامها كإجراء طوعي إضافي للصحة العامة".


أفضل المواد للأقنعة محلية الصنع

وفقًا لـ LaBrot، فإن القناع الجراحي (ليس N95) يقوم فقط بتصفية حوالي 60 إلى 65 بالمائة من الجسيمات، وهو أمر طبيعي لهذا النوع من القناع.


ويوضح أنه باستخدام أكياس الوسائد المضاعفة المكونة من 600 خيط أو البيجاما الفانيلا، يمكنك صنع قناع يوفر ما يصل إلى 60 بالمائة من الترشيح.


ويؤكد أن "أي شخص يمكنه معرفة ذلك"، وأن "اختبار الضوء" هو طريقة سهلة لمعرفة مدى جودة المادة التي يمكن تصفيتها، "ارفعه إلى الضوء، إذا كان بإمكانك رؤية الضوء من خلال القماش، فربما لا يكون ذلك جيدًا مثل شيء لا يمكنك رؤية الضوء من خلاله، لذلك، هذا هو المكان الذي سيكون فيه نهجك الحدسي فعالًا. كلما كانت أكثر سمكًا، كلما كانت أكثر كثافة، زادت احتمالية تصفيتها بشكل أفضل".


كما أن القمصان القطنية والبيجاما ليست الخيارات الوحيدة، يمكن تصفية الخيارات الأخرى بشكل أفضل.

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