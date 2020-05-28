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مرأة

بشرى سارة.. مسيلات الدم ومثبطات المناعة تنجح فى علاج كورونا

الخميس 28/مايو/2020 - 10:21 ص
علاج كورونا
علاج كورونا
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أسماء عبد الحفيظ

كشف الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة عن بشري سارة فى نجاح أدوية مميعات الدم ومثبطات المناعة فى علاج فيروس كورونا.

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وقال بدران من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد، إن جلطات الدم متناهية الصغر من أخطر مضاعفات الكورونا، فبعد تشريح جثث المتوفين تبين وجود جلطات لدى مرضى كورونا. 


جلطات الدم إحدى المضاعفات الخطيرة لكورونا، فالجلطة تسبب إعاقة تدفق الدم إلى الأنسجة.


إذا حدثت الجلطة فى الرئتين  تسبب الانسدادات الرئوية فى القلب تسبب نوبات القلبية، فى المخ تسبب السكتات الدماغية.


أصبحت إحدى المضاعفات الخطيرة لفيروس كوفيد-19 فى المصابين بالمرض الشديد من الكورونا فى  وحدات العناية المركزة فى الصين وأوروبا والولايات المتحدة.


• هناك ارتفاع واضح فى معدلات حدوث  الجلطات فى  مرضى كوفيد 19  ، وقد تصل إلى 30% . 


• مخاطر التخثر كبيرة ومن الأفضل  إعطاء مرضى كورونا مسيلات الدم بشكل وقائي، حتى قبل إجراء اختبارات التجلط.


• بقاء مرضى الكورونا فترات طويلة فى العناية المركزة يزيد من احتمالات حدوث الجلطات، لهذا السبب ينصح المسافرين فى الرحلات الطويلة  بتحريك الساقين و التمدد والحركة.


يحدث رد فعل مناعي غير طبيعي يسمى عاصفة السيتوكينات وهذا يزيد من ارتفاع معدلات التجلط، الفيروس يصيب الخلايا الداخلية المبطنة للأعضاء و الأوعية الدموية من مما يحفز حدوث الجلطات.


تصبح الرئتان مليئتان بجلطات متناهية الصغر، مع انخفاض نسبة الأكسجين في الدم و غياب مسيلات الدم أو المميعات  يفسر فشل أجهزة التنفس الصناعي  أحيانا فى انقاذ المريض . 


مثبطات المناعة.

ربما تستخدم فى الحالات الحرجة للتغلب على عاصفة الستوكينات التى تدمر الرئتين .

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