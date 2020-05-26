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دروس ما بعد كورونا.. مجدي بدران: كوفيد - 19 سيتحول لفيروس موسمى وديع نسبيًا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 12:20 م
ماذا بعد كورونا
ماذا بعد كورونا
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أسماء عبد الحفيظ

أوضح خبير المناعة الدكتور مجدى بدران سيناريوهات ما بعد انحسار فيروس كورونا وتحويله لفيروس موسمى وديع نسبيا، وتنافس الشركات العالمية على إنتاج لقاح له والفوز بأكبر مكاسب من الحدث. 


وقال الدكتور مجدى بدران إن السيناريوهات هي:


- تعاون آلات الميديا الغربية فى بث الهلع والرعب والخوف. 


- التنافس بين عدة شركات معروفة للاستحواذ على أكبر مبيعات من أدوات الحماية وأدوات الكشف التى يجهلها العالم حاليًا.


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- أدوية جديدة للعلاج وأدوية قديمة مخزنة على وشك انتهاء المفعول، فشلت فى علاج الفيروسات السابقة، والهلع العالمى سيبرر تجريبها أولًا مع الحالات الخطرة، والبدء فى إنتاج التطعيمات المنتظرة بواسطة شركات معروفة.


- المشهد الأخير، انحسار الفيروس فجأة، فوز الشركات العالمية المعروفة فى بيع الأدوية والأدوات والتطعيمات، خسارة الدول جراء تعطيل اقتصادياتها، خاصة دول العالم الثالث، وتحول مبيعات الفيروس  إلى كهنة لا فوائد تذكر منها، ونسيان الناس كورونا وعودتهم بخبرات وعادات وسلوكيات أفضل.


وأضاف بدران: "منذ 22 يناير، أصاب الفيروس 5603715، وقتل 348216، وأغار على 213 دولة، ولا يوجد تطعيم أو دواء محدد مضاد له".


وأوضح أن الدروس التى يجب أن نتعلمها من هذه المحنة هي:

- المناعة سر الحياة، وباس وورد النجاة. 
- أبناء الوطن يتحدون معًا لينجون من كل شر.
- عدم الاستهانة بالفيروسات. 
- تخريب البيئة دمار مستطير. 
- النظافة من الإيمان. 
- طرق الوقاية من الفيروسات سهلة:
النظافة
البعد عن التدخين
البعد عن المرضى

- الولاء للوطن: رعايا الدول الغربية رفضوا العودة بلادهم وفضلوا البقاء فى مصر، وآلاف المصريين الذين لديهم جنسيات أخرى عادو بأسرهم لأرض مصر الطاهرة.

- الجيش الأبيض رصيد مصر الثمين، علينا الحرص عليه، وتنميته، وتسليحه بأحدث  الترسانات الطبية. 
- الأولوية يجب أن تكون للبحث العلمى، وأن يتقدم العلماء الصفوف. 

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