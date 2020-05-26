7 خطوات يجب اتباعها عند خلع الكمامة



وأضاف بدران، أن هناك بعض التوصيات التي يمكن اتباعها خلال التخلص من الكمامة، وذلك لمنع تحول



وأضاف بدران، أن هناك بعض التوصيات التي يمكن اتباعها خلال التخلص من الكمامة، وذلك لمنع تحول الكمامة لكي لوسيلة لنشر الفيروس فى المجتمع، ومن أبرزها:

1- نظف يديك بالصابون والماء أو معقم اليدين قبل وضع أو خلع أو لمس الكمامة.





2- تجنب لمس الجزء الأمامي منها؛ حيث أن الجزء الأمامي منها ملوث.



3- إذا لمست الكمامة عن طريق الخطأ، اغسل يديك أو عقمهما.



4- قم بـ 4- قم بـ إزالة الكمامة عن طريق فك أو رفع حلقات الأذن دون لمس الجزء الأمامي من الكمامة أو وجهك.





5- تغسل الكمامة بانتظام بالصابون والماء الساخن في الغسالة، إذا كانت مصنوعة من القماش لا بأس بغسله مع الملابس الأخرى.









6- يمكن غسل الكمامات القماش بالكحول فقط حين عدم توفر الماء الساخن والصابون.