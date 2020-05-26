7 خطوات يجب اتباعها عند خلع الكمامة

بعد تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، فقد قررت الحكومات ارتداء الأشخاص الكمامات في الأماكن العامة والمواصلات لـ منع إصابتهم بفيروس كورونا، وحماية الأفراد وخصوصا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال.
وقال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن منظمة الصحة العالمية أثبتت أن ارتداء الكمامة بالنسبة للمصابين بفيروس كورونا ولم تظهر عليهم الأعراض، أو غير المصابين يمكن أن يقلل من نسبة الإصابة 75%، وهي نسبة يمكن التمسك بها لمنع تفشي الفيروس بين الأفراد.
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وقال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن منظمة الصحة العالمية أثبتت أن ارتداء الكمامة بالنسبة للمصابين بفيروس كورونا ولم تظهر عليهم الأعراض، أو غير المصابين يمكن أن يقلل من نسبة الإصابة 75%، وهي نسبة يمكن التمسك بها لمنع تفشي الفيروس بين الأفراد.
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وتابع بدران في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن ارتداء الكمامة لا يعني نهاية لـ تفشي فيروس كورونا، ولكن أيضا التخلص منها أمرا مهما للغاية، حيث إن التخلص أو خلع الكمامة بالشكل الصحيح قد يجنبك أيضا الإصابة بفيروس كورونا الذي يمكن أن يتعلق عليها.
وأضاف بدران، أن هناك بعض التوصيات التي يمكن اتباعها خلال التخلص من الكمامة، وذلك لمنع تحول الكمامة لكي لوسيلة لنشر الفيروس فى المجتمع، ومن أبرزها:
1- نظف يديك بالصابون والماء أو معقم اليدين قبل وضع أو خلع أو لمس الكمامة.
2- تجنب لمس الجزء الأمامي منها؛ حيث أن الجزء الأمامي منها ملوث.
3- إذا لمست الكمامة عن طريق الخطأ، اغسل يديك أو عقمهما.
4- قم بـ إزالة الكمامة عن طريق فك أو رفع حلقات الأذن دون لمس الجزء الأمامي من الكمامة أو وجهك.
5- تغسل الكمامة بانتظام بالصابون والماء الساخن في الغسالة، إذا كانت مصنوعة من القماش لا بأس بغسله مع الملابس الأخرى.
6- يمكن غسل الكمامات القماش بالكحول فقط حين عدم توفر الماء الساخن والصابون.
7- ارتداء الكمامة القماشية سيفقد أي قيمة ما لم يتم دمجه مع غسل اليدين المتكرر والإبعاد الاجتماعي.