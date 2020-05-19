شفافة وبترتر.. أغرب تقاليع الكمامات في مواجهة كورونا

فيروس كورونا (كوفيد-19)، وهو ما دفع بعض

لاختراع

أشكال

مختلفة من الكمامات

لتتماشى

مع الظروف وتتناسب مع كل

الأذواق

.

وظهر العديد من المشاهير بـأشكال

كمامات مختلفة عن الكمامات الطبية المعتادة، فقد ظهرت الإعلامية جويل

مردينيان

مرتدية

كمامات

مختلفة؛ حيث قامت بتزين الكمامة بالترتر الملون، وهو ما

أعطاها

شكل مختلف، والتي تتناسب مع

أجواء

الإحتفالات.



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واخترع بعض الأشخاص كمامات بشكل مختلف وليست مصنوعة من القماش، حيث قاموا باستخدام الزجاجات وقصها لتتناسب مع شكل الوجه

وتحميهم

وهناك بعض الأشخاص الذين لم تكن لديهم المقدرة على شراء الكمامات الطبية ، ولكنهم قاموا بابتكار أنواع من الكمامات المختلفة، حيث قاموا بربط اكياس بلاستيكية حول وجهها، وقام بتثبيت كوب من الكرتون على الأنف والفم وعمل فتحات من الأمام لكي يتنفس بشكل جيد.







وقام اشخاص اخرون بإبتكار

من البلاستيك، تساعد الأشخاص في فتح

باسورد

هواتفهم دون نزعها، فيما

اختار

البعض

الآخر

ان يقوموا برسم

أشكال الوجوه

ألوان

بشرتهم

المختلفة لتبدو وكأنهم غير مرتدين الكمامة.

وفيما يلي سنقدم لكم اغرب صور تقاليع الكمامات لمواجهة فيروس كورونا..