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شفافة وبترتر.. أغرب تقاليع الكمامات في مواجهة كورونا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:15 م
أغرب تقاليع الكمامات
أغرب تقاليع الكمامات في مواجهة كورونا
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آية التيجي
انتشرت العديد من التقاليع للكمامات مؤخرا تماشيا مع الأزمة التي يمر بها العالم كله، و جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وهو ما دفع بعض لاختراع أشكال مختلفة من الكمامات لتتماشى مع الظروف وتتناسب مع كل الأذواق.

وظهر العديد من المشاهير بـأشكال كمامات مختلفة عن الكمامات الطبية المعتادة، فقد ظهرت الإعلامية جويل مردينيان مرتدية كمامات مختلفة؛ حيث قامت بتزين الكمامة بالترتر الملون، وهو ما أعطاها شكل مختلف، والتي تتناسب مع أجواء الإحتفالات.

فيما لجأت رئيسة سلوفاكيا لأن تقوم بعمل كمامات تتناسب مع اللوك ولون الملابس التي تظهر بها، وهو ما جعل ارتداء الكمامات امرا مميزة ويختلف من شخص لأخر بحسب ميوله، وما يتناسب معه.

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واخترع بعض الأشخاص كمامات بشكل مختلف وليست مصنوعة من القماش، حيث قاموا باستخدام الزجاجات وقصها لتتناسب مع شكل الوجه وتحميهم من الإصابة بفيروس كورونا التاجي.

وهناك بعض الأشخاص الذين لم تكن لديهم المقدرة على شراء الكمامات الطبية، ولكنهم قاموا بابتكار أنواع من الكمامات المختلفة، حيث قاموا بربط اكياس بلاستيكية حول وجهها، وقام بتثبيت كوب من الكرتون على الأنف والفم وعمل فتحات من الأمام لكي يتنفس بشكل جيد.

وقام اشخاص اخرون بإبتكار كمامات شفافة من البلاستيك، تساعد الأشخاص في فتح باسورد هواتفهم دون نزعها، فيما اختار البعض الآخر ان يقوموا برسم أشكال الوجوه ألوان بشرتهم المختلفة لتبدو وكأنهم غير مرتدين الكمامة.

وفيما يلي سنقدم لكم اغرب صور تقاليع الكمامات  لمواجهة فيروس كورونا..
شفافة وبترتر.. أغرب تقاليع الكمامات في مواجهة كورونا
شفافة وبترتر.. أغرب تقاليع الكمامات في مواجهة كورونا
شفافة وبترتر.. أغرب تقاليع الكمامات في مواجهة كورونا
شفافة وبترتر.. أغرب تقاليع الكمامات في مواجهة كورونا
شفافة وبترتر.. أغرب تقاليع الكمامات في مواجهة كورونا
شفافة وبترتر.. أغرب تقاليع الكمامات في مواجهة كورونا
شفافة وبترتر.. أغرب تقاليع الكمامات في مواجهة كورونا
شفافة وبترتر.. أغرب تقاليع الكمامات في مواجهة كورونا
شفافة وبترتر.. أغرب تقاليع الكمامات في مواجهة كورونا
شفافة وبترتر.. أغرب تقاليع الكمامات في مواجهة كورونا
شفافة وبترتر.. أغرب تقاليع الكمامات في مواجهة كورونا
شفافة وبترتر.. أغرب تقاليع الكمامات في مواجهة كورونا
شفافة وبترتر.. أغرب تقاليع الكمامات في مواجهة كورونا
شفافة وبترتر.. أغرب تقاليع الكمامات في مواجهة كورونا
شفافة وبترتر.. أغرب تقاليع الكمامات في مواجهة كورونا
شفافة وبترتر.. أغرب تقاليع الكمامات في مواجهة كورونا
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