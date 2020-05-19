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مرأة

قماش أو طبية.. 6 توصيات مهمة يجب اتباعها عند خلع وارتداء الكمامات

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 12:50 م
توصيات هامة يجب اتباعها
توصيات هامة يجب اتباعها عند خلع وارتداء الكمامات
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آية التيجي
يشعر جميعنا بالمسؤولية حاليا تجاه من حولنا وعلى أنفسنا في الحفاظ على صحتنا خالية من الأمراض، وبالأخص مع تفشي الإصابة بفيروس كورونا وارتفاع أعداد المصابين به حول العالم، وهو ما يجعل ارتداء الكمامة سواء الطبية أو القماش أمرا ضروريا كخط دفاع أول لتجنب الإصابة ومنع تفشي الفيروس. 

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يقول الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن الكمامات القماش أو الطبية وحدها لا يمكنها أن تمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، إلا أن هناك بعض النصائح التي يجب أن نتبعها للوقاية من الفيروس عند خلع أو ارتداء الكمامات. 


وأشار مجدي بدران في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى أنه عند خلع أو ارتداء من الكمامة الطبية أو القماش بشكل عشوائي يمكن أن يتسبب في مشاكل كارثية وزيادة نسبة الإصابة بـ فيروس كورونا،  إلا أن هناك بعض التوصيات التي يمكن بها أن تمنع تحول الكمامة وسيلة لنشر الفيروس في المجتمع، وأهمها: 

1- نظف يديك بالصابون والماء أو معقم اليدين قبل وضع أو خلع أو لمس الكمامة.

2- تجنب لمس الجزء الأمامي منها؛ حيث أن الجزء الأمامي منها ملوث.

3- إذا لمست الكمامة عن طريق الخطأ، اغسل يديك أو عقمها فورا.

4- قم بإزالة الكمامة عن طريق فك أو رفع حلقات الأذن دون لمس الجزء الأمامي من الكمامة  أو وجهك.

5- إذا كنت سترتدي الكمامات القماش فعليك غسلها بانتظام بالصابون والماء الساخن في الغسالة، لا بأس بغسلها مع الملابس الأخرى، والكحول فقط حين عدم توفر الماء الساخن والصابون.

6- ارتداء الكمامة القماشية أو الطبية سيفقد أي قيمة ما لم يتم دمجه مع غسل اليدين المتكرر، والتباعد الاجتماعي.
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