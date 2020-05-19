قماش أو طبية.. 6 توصيات مهمة يجب اتباعها عند خلع وارتداء الكمامات

وحدها لا يمكنها أن تمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، إلا أن هناك بعض النصائح التي يجب أن نتبعها للوقاية من الفيروس عند خلع أو ارتداء الكمامات.

وأشار مجدي بدران في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى أنه عند خلع أو ارتداء من الكمامة الطبية أو القماش بشكل عشوائي يمكن أن يتسبب في مشاكل كارثية وزيادة نسبة الإصابة بـ

، إلا أن هناك بعض التوصيات التي يمكن بها أن تمنع

تحول الكمامة وسيلة لنشر الفيروس في المجتمع، وأهمها:

1- نظف يديك بالصابون والماء أو معقم اليدين قبل وضع أو خلع أو لمس الكمامة.



