أقل شراسة.. هل سيختفي كورونا قريبا ؟

قال جيوسيبي ريموتسي، وهو طبيب مخضرم ومدير معهد ماريو نيجري للأبحاث الدوائية في ميلان، أنه بالرغم من فرض الكثير من الدول إجراءات مشددة للقضاء على الفيروس والسيطرة عليه، إلا أن جميع الأبحاث الجديدة أثبتت أن فيروس كورونا المستجد أصبح أقل شراسة.
ورغم تسجيل العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا وزيادة عدد حالات الوفيات، فقد أشار ريموتسي، إلى أن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 يصبح أقل شراسة مع مرور الوقت، وأقل قدرة على إصابة الإنسان.
وتابع ريموتسي، أن فيروس كورونا يمكن أن يختفي من العالم كله، قبل أن يتمكن العلماء من تطوير علاج أو لقاح مضاد للفيروس، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وكشف مجموعة من الخبراء الإيطاليين، إن فيروس كورونا أصبح يضعف بشكل تدريجي، وذلك منذ ظهور كورونا؛ حيث أن حدة الفيروس لدى المصابين به تختلف من بداية جائحة فيروس كورونا عن الوقت الحالي.
وأوضح ريموتسي، أن عدد الحالات التي تدخل المستشفيات وغرف العناية المركزة مستمر في الانخفاض؛ حيث أن معظم المرضى يتعافون و يعودون إلى منازلهم دون الحاجة إلى أجهزة تنفس اصطناعي.
ولم يتعرف الخبراء حول ما إن كان الفيروس نفسه تغير، حيث أن نسخته الجديدة اصبحت اضعف، او مناعة الأشخاص أصبحت تتحسن لمكي تواجه هذا الفيروس، ولكن يمكن الجزم بأن قوة الفيروس قد اختلفت عن بداية جائحة فيروس كورونا.