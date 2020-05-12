أقل شراسة.. هل سيختفي كورونا قريبا ؟

وزيادة عدد حالات الوفيات، فقد أشار ريموتسي، إلى

ورغم تسجيل العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا وزيادة عدد حالات الوفيات، فقد أشار ريموتسي، إلى أن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 يصبح أقل شراسة مع مرور الوقت، وأقل قدرة على إصابة الإنسان.

يختفي من العالم كله، قبل أن يتمكن العلماء

وتابع ريموتسي، أن فيروس كورونا يمكن أن

أصبح يضعف بشكل تدريجي، وذلك منذ ظهور كورونا؛ حيث أن حدة الفيروس لدى المصابين به تختلف من بداية جائحة فيروس كورونا عن الوقت الحالي.