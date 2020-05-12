هل ينتقل فيروس كورونا من اللحوم والدجاج أو عبر محلات الطيور؟

تنتقل عدوى فيروس كورونا بطرق مختلفة، قد يكون أبرزها في محلات الطيور بسبب فوضى الذبح وعدم اتباع إجراءات التعقيم يوميًا، وإمكانية تسبب ذلك في انتقال الفيروسات مثل فيروس كورونا ، وتصيب عدوى فيروسات كورونا الحيوانات والبشر مع إمكانية انتقال العدوى بطرق مختلفة.









إقرأ أيضا ..





يؤكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن هناك خطرا على المصريين بسبب التزاحم فى الأسواق ومحلات بيع الطيور حيث تتميز تلك المحلات بصغر المساحة واقتراب الأشخاص من بعضها البعض مما قد يتسبب سهولة انتقال الفيروس بالعطس أو الأسعال أو لمس الأسطخ الملوثة ثم لمس الانف أو الفم أو العين.





وأكد أنه لا علاقة بالفيروس بالطيور أو اللحوم بشكل عام في مصر وأنه لم يثبت أن لها دور فى نقل العدوى حاليا ولكن ينصح بشكل عام بغلى الطعام جيدا لضمان سلامة الغذاء كذلك يجب إتباع طرق مثل ارتداء كمامة نظيفة وبصورة سليمة والابتعاد عن الآخرين بمثابة متر على الأقل والإنتظار خارج المحلات فى حالة وجود لمس زحام وتنظيم التواجد أمام المحلات لضمان عدم نقل العدوى و تنظيف الأيدى باستمرار الكحول الطبى أو غسلها بالماء والصابون.



