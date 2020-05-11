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ميكروب ولا إشاعة.. أخصائية تكشف حقيقة الصورة المتداولة عن الدجاج على السوشيال ميديا

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:33 م
اخصائي تكشف حقيقة
اخصائي تكشف حقيقة الصورة المتداولة عن الفراخ
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آية التيجي
بعد انتشار صورة لدجاج وعليه نقط سوداء على السوشيال ميديا، وهو ما أثار الذعر بين متابعي هذه الصفحات، وتساؤلاتهم حول ما اذا كان هناك فطريات وميكروب يمكن أن تصيب الفراخ وتسبب في هذه النقط السوداء في لحم الفراخ.

وعلقت الدكتورة جيهان الدمرداش اخصائية التغذية العلاجية و السمنة و النحافة، ان لا يمكن أن تصاب الفراخ بأي ميكروبات عن طريق العلف، التي تتناولها، وتسبب لها في هذه النقاط السوداء.

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وتابعت جيهان الدمرداش في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، بان ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابة الفراخ بفطريات أو ميكروب متسببا لها في نقط سوداء هو أمر غير صحيح، وما هي إلا إشاعة مغرضة؛ حيث انها لا يوجد مرض يمكن ان ينتقل من العلف إلى الفراخ ويتسبب في هذه الأعراض.

وأكدت جيهان الدمرداش، انه لا يجب ان نصدق كل ما ينشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي؛ حيث ان اغلبها لا تكون حقيقة، وليس لها آي أساس علمي، لذا علينا ان لا تكترث لمثل هذه الإشاعات، وأن نسأل المختصين في مثل هذه الأمور.

ميكروب ولا إشاعة.. أخصائية تكشف حقيقة الصورة المتداولة عن الدجاج على السوشيال ميديا
الدكتورة جيهان الدمرداش أخصائية التغذية العلاجية و السمنة و النحافة الدكتورة جيهان الدمرداش أخصائية التغذية العلاجية و السمنة و النحافة
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