ميكروب ولا إشاعة.. أخصائية تكشف حقيقة الصورة المتداولة عن الدجاج على السوشيال ميديا

بعد انتشار صورة لدجاج وعليه نقط سوداء على السوشيال ميديا، وهو ما أثار الذعر بين متابعي هذه الصفحات، وتساؤلاتهم حول ما اذا كان هناك فطريات وميكروب يمكن أن تصيب الفراخ وتسبب في هذه النقط السوداء في لحم الفراخ.

وعلقت الدكتورة جيهان الدمرداش اخصائية التغذية العلاجية و السمنة و النحافة، ان لا يمكن أن تصاب

بأي ميكروبات عن طريق العلف، التي تتناولها، وتسبب لها في هذه النقاط السوداء.

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وتابعت جيهان الدمرداش في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، بان ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابة الفراخ بفطريات أو ميكروب متسببا لها في نقط سوداء هو أمر غير صحيح، وما هي إلا إشاعة مغرضة؛ حيث انها لا يوجد مرض يمكن ان ينتقل من العلف إلى الفراخ ويتسبب في هذه الأعراض.