طريقة تحضير الفراخ بالليمون كالمحترفين

تعتبر الفراخ من أشهى الوجبات التي يتم تحضيرها ولا يخلو منها أي منزل، لذلك يجب عليكي التجديد في تحضيرها واليكم طريقة تحضير الدجاج بطريقة بسيطة.
مقادير:
زبدة
ملح وفلفل
بهارات مشكلة
دقيق
خلطة بشاميل
ليمون شرائح
ورق ريحان
الطريقة:
- تتبل القراخ بالملح والبهارات والدقيق.
- سخن الزبدة مع الزيت نقلي قطع الدجاج وترفع.
- ونحضر الصوص نسخن الحليب ونضيف خلطة البشاميل مع التحريك ليغلي ويتجانس تماما .
- نضيف ملعقة زبدة قلب ونضيف عصير الليمون رص قطع الدجاج في طبق التقديم ونضع الصوص .
- نزينها بشرائح الليمون و ورق الريحان.
مقادير:
زبدة
ملح وفلفل
بهارات مشكلة
دقيق
خلطة بشاميل
ليمون شرائح
ورق ريحان
الطريقة:
- تتبل القراخ بالملح والبهارات والدقيق.
- سخن الزبدة مع الزيت نقلي قطع الدجاج وترفع.
- ونحضر الصوص نسخن الحليب ونضيف خلطة البشاميل مع التحريك ليغلي ويتجانس تماما .
- نضيف ملعقة زبدة قلب ونضيف عصير الليمون رص قطع الدجاج في طبق التقديم ونضع الصوص .
- نزينها بشرائح الليمون و ورق الريحان.