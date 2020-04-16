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مرأة

طريقة تحضير الفراخ بالليمون كالمحترفين

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:32 م
صدى البلد
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آلاء حسن
تعتبر الفراخ من أشهى الوجبات التي يتم تحضيرها ولا يخلو منها أي منزل، لذلك يجب عليكي التجديد في تحضيرها واليكم طريقة تحضير الدجاج بطريقة بسيطة.

مقادير:

زبدة
ملح وفلفل
بهارات مشكلة
دقيق
خلطة بشاميل
ليمون شرائح
ورق ريحان

الطريقة:

- تتبل القراخ بالملح والبهارات والدقيق.
- سخن الزبدة مع الزيت نقلي قطع الدجاج وترفع.
- ونحضر الصوص نسخن الحليب ونضيف خلطة البشاميل مع التحريك ليغلي ويتجانس تماما .
- نضيف ملعقة زبدة قلب ونضيف عصير الليمون رص قطع الدجاج في طبق التقديم ونضع الصوص .
- نزينها بشرائح الليمون و ورق الريحان. 
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