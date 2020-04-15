بعد تصدرها التريند.. شاهد 10 إطلالات تبرز جمال داليا البحيري

تصدرت الفنانة داليا البحيري التريند ومحركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد توضيحها سوء الفهم موضحة أنها ملتزمة المنزل ولا تخرج إلا للضرورة القصوى.
ودائما ما تتمتع داليا البحيري، بالأناقة والرقى في اختيار ملابسها وتنوع بين الكاجول والسهرة وتختار ما يناسبها من ألوان.
وتضع داليا البحيري الميكب المناسب لبشرتها البرونزية بعناية وتختار ما يلائمها من درجات أحمر الشفاة والتي تناسب إطلالتها دائما.
ولا تتكلف في اقتناء الإكسسوارات بل تختار ما يبرز جمالها ويدعم إطلالتها الجميلة، واليكم مجموعة من الصور توضح جمال الفنانة داليا البحيري.
ودائما ما تتمتع داليا البحيري، بالأناقة والرقى في اختيار ملابسها وتنوع بين الكاجول والسهرة وتختار ما يناسبها من ألوان.
وتضع داليا البحيري الميكب المناسب لبشرتها البرونزية بعناية وتختار ما يلائمها من درجات أحمر الشفاة والتي تناسب إطلالتها دائما.
ولا تتكلف في اقتناء الإكسسوارات بل تختار ما يبرز جمالها ويدعم إطلالتها الجميلة، واليكم مجموعة من الصور توضح جمال الفنانة داليا البحيري.