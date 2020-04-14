أبرزها صفير الصدر.. 6 أعراض غير متوقعة للسعال

المزمن هو سعال يستمر لثمانية أسابيع أو أطول في البالغين، أو أربعة أسابيع في الأطفال.

المزمن على الشعور بالضيق فحسب ويمكن للسعال المزمن، أن يؤدي إلى انقطاع النوم وإصابة المريض بالإجهاد من شأن الحالات الشديدة من السعال المزمن أن تتسبب في القيء والدوار وحتى كسور الضلع.

على الرغم أن تحديد المشكلة المُتسببة في السعال المزمن يمكن أن يكون أمرًا صعبًا في بعض الأحيان، فغالبًا ما تتمثل الأسباب الأكثر انتشارًا في استخدام التبغ والتنقيط الأنفي الخلفي والربو

لحسن الحظ، عادةً ما يختفي السعال المزمن بمجرد معالجة المشكلة الكامنة.