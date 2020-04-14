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مرأة

أبرزها صفير الصدر.. 6 أعراض غير متوقعة للسعال

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:12 م
صدى البلد
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آلاء حسن
السعال المزمن هو سعال يستمر لثمانية أسابيع أو أطول في البالغين، أو أربعة أسابيع في الأطفال.

ووفقا لموقع مايو كلينك، ولا يقتصر السعال المزمن على الشعور بالضيق فحسب ويمكن للسعال المزمن، أن يؤدي إلى انقطاع النوم وإصابة المريض بالإجهاد من شأن الحالات الشديدة من السعال المزمن أن تتسبب في القيء والدوار وحتى كسور الضلع. 

على الرغم أن تحديد المشكلة المُتسببة في السعال المزمن يمكن أن يكون أمرًا صعبًا في بعض الأحيان، فغالبًا ما تتمثل الأسباب الأكثر انتشارًا في استخدام التبغ والتنقيط الأنفي الخلفي والربو والارتجاع الحمضي لحسن الحظ، عادةً ما يختفي السعال المزمن بمجرد معالجة المشكلة الكامنة.


الأعراض

يُمكن أن يحدث السعال المزمن مع مُؤشِّرات وأعراض أخرى، والتي قد تشمل:

سَيَلان أو احتقان الأنف

الشعور بسائل يَسيل في الجزء الخلفي من الحلق (تستيل أنفي خلفي)

التنحنح المتكرِّر والتهاب الحَلْق

بحَّة الصوت

صفير الصَّدر (أزيز) وضيق في التنفس

حُرقة الفؤاد (حرقة المعدة) أو مذاق لاذع في الفم

سعالًا مصحوبًا بخروج دم في حالات نادرة

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