فيروس كورونا .. إذا شعرت بهذه الأعراض فاذهب للطبيب فورًا

تؤدي العدوى بفيروس كورونا المستجد المسمى علميا بفيروس المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة كورونا 2، أو سارز كوف 2 الإصابة بمرض فيروس كورونا 2019، والذي يشار إليه اختصارًا بكوفيد 19.
من غير الواضح مدى قدرة عدوى فيروس كورونا الجديد على الانتقال بين الناس ووفقا لموقع مايو كلينك أظهرت البيانات أنه ينتشر من شخص لآخر من خلال المخالطة اللصيقة (ضمن 6 أقدام، أو 2 متر).
وينتشر الفيروس عن طريق الرذاذ التنفسي المنطلق عندما يسعل المصاب بالفيروس أو يعطس أو يتحدث ويمكن أن ينتشر أيضًا إذا لمس الشخص سطحًا عليه الفيروس ثم لمس فمه أو أنفه أو عينيه.
وإذا كانت لديك علامات وأعراض طارئة مرتبطة بمرض فيروس كورونا 2019، مثل صعوبة التنفس، أو ألم أو ضغط في الصدر، أو ارتباك، أو ازرقاق في الشفتين أو الوجه، فاطلب الرعاية فورًا.
من غير الواضح مدى قدرة عدوى فيروس كورونا الجديد على الانتقال بين الناس ووفقا لموقع مايو كلينك أظهرت البيانات أنه ينتشر من شخص لآخر من خلال المخالطة اللصيقة (ضمن 6 أقدام، أو 2 متر).
وينتشر الفيروس عن طريق الرذاذ التنفسي المنطلق عندما يسعل المصاب بالفيروس أو يعطس أو يتحدث ويمكن أن ينتشر أيضًا إذا لمس الشخص سطحًا عليه الفيروس ثم لمس فمه أو أنفه أو عينيه.
وإذا كانت لديك علامات وأعراض طارئة مرتبطة بمرض فيروس كورونا 2019، مثل صعوبة التنفس، أو ألم أو ضغط في الصدر، أو ارتباك، أو ازرقاق في الشفتين أو الوجه، فاطلب الرعاية فورًا.