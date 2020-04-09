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مرأة

هل ينتقل فيروس كورونا من شخص لآخر قبل ظهور الأعراض؟

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:17 م
صدى البلد
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آلاء حسن
ينتمي فيروس كورونا للفيروسات التاجية التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي ويوجد منها 7 سلالات التي تسبب أمراض للجهاز التنفسي منها البرد والسارس ومتلازمة الشرق الأوسط وغيرها.

ووفقا لموقع health، يمكن أن يستمر فيروس كورونا على الأسطح كالزجاج والبلاستيك من ساعتين إلى 9 أيام، لذلك ينبغي مسح وتطهير الأسطح باستمرار حتى لا ينتقل المرض بالمطهرات الكحولية.

ومن الممكن أن ينتقل الفيروس من شخص لشخص آخر قبل ظهور أعراضه على الشخص ذاته لذلك يجب اتخاذ الحيطة وتجنب السلام بالأيدي والمخالطة ووضع مسافات بين الأشخاص.

ويقل فيروس كورونا في درجة الحرارة المرتفعة مثله كباقي الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي لذلك يجب تجنب فتح المكيفات الهوائية أو وسائل التهوية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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