AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

الطريقة السليمة لتخزين الفراولة في الفريزر

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 06:11 م
فراولة
فراولة
Advertisements
آلاء حسن
الفراولة من أشهى الفواكه التي يفضلها الكبار والصغار وهي غنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن وتمد الجسم بالطاقة وتعوض نقص بعض الفيتامينات بالجسم ولا يخلو كل من منزل من الفراولة. 

وقدم موقع bold sky ، طريقة صحية وسهلة لتخزين الفراولة: 

إحضار فراولة ناشفة وتخلو من العيوب حتى تتمكن من تخزينها. 

- غسلها جيدا بالماء والجاري لإزالة الشوائب. 

- يتم نزل القشرة الخضراء وغسلها مرة أخرى لضمان الصحة .

- يتم تصفيتها لمدة لا تقل عن 30 دقيقة حتى تجف. 

- يتم فرز الفراولة ووضعها بأكياس التخزين وتفريغ الهواء منها حتى لا تتلف. 

-يتم وضعها بالفريزر مدة 6 أشهر وضمان صحتها واستخدامها. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرفي على الطريقة الصحيحة لتسخين المخبوزات المجمدة

متسيبهاش تبوظ في التلاجة.. طريقة عمل صوص الفراولة

تسالي العزل المنزلي.. طريقة عمل آيس كريم الفراولة

للتسالي .. حضري صوص الفراولة ليناسب الساندوتشات والكيك

الطريقة الصحيحة لتخزين البسلة بالجزر

ترشيحاتنا

السيسى يوجه القوات المسلحة بحماية مرتكزات الأمن القومي ومكتسبات الدولة

وزير الصحة السعودي: أعداد المصابين بكورونا في تزايد وهذا طريقنا للوصول لبر الأمان

كورونا لا يرحم.. كريستيانو رونالدو فى قبضة الحجر الصحي بإيطاليا

بشرى سارة.. مقترح جديد لاستكمال الدوري المصري الممتاز

متى ينتهي وقت صلاة الصبح ؟.. هذه آخر دقيقة لصلاتها وبعد ذلك تكون قضاء

وباء كورونا يطيح بالعالم القديم.. فيروس قاتل يغير معالم أشهر مدن العالم.. ويعيد تصميم العواصم ويبدل تركيبتها السكانية.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود اللامع.. نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

تعرف على تاريخ أول مكالمة بين مدينتين.. وكيف نجح مخترع الهاتف في تحويل فشله الدراسى لنجاحات

على طريقة الهنود.. 9 نصائح لتعزيز صحة الجهاز المناعي لمواجهة كورونا