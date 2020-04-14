الطريقة السليمة لتخزين الفراولة في الفريزر

من أشهى الفواكه التي يفضلها الكبار والصغار وهي غنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن وتمد الجسم بالطاقة وتعوض نقص بعض

بالجسم ولا يخلو كل من منزل من الفراولة.