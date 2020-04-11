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مرأة

احذر منها.. أسباب غير متوقعة لانتشار أنفلونزا الطيور

السبت 11/أبريل/2020 - 04:16 م
صدى البلد
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آلاء حسن
تحدث أنفلوانزا الطيور بشكل طبيعي في المساقط المائية المرتبطة بالحياة البرية كما يمكن أن تنتشر بين الدواجن المنزلية، مثل الدجاج والديوك الرومية والبط والأوز وينتقل هذا المرض عبر الاتصال ببراز الطيور المصابة أو الإفرازات من الأنف أو الفم أو العين.

ووفقا لموقع مايو كلينك، فإن الأسواق الموجودة في الهواء الطلق غير صحية حيث يُباع البيض والطيور في أحوال مزدحمة وغير صحية، وتُعد بيئة لحدوث العدوى ويمكن أن تنشر المرض في المجتمع الأوسع.

كما يمكن للحوم وبيض الدواجن غير المطهوة جيدًا من الطيور المصابة بالعدوى أن تنقل أنفلوانزا الطيور إذ إن لحوم الدواجن تكون آمنة للأكل في حالة الطهو بدرجة حرارة داخلية تبلغ 165 فهرنهايت (74 درجة مئوية).

وأشار الموقع إلى أنه ينبغي طهي البيض إلى أن يصبح الصفار والبياض صلبين، وقد تبدأ علامات إنفلونزا الطيور وأعراضها في غضون يومين إلى سبعة أيام من التقاط العدوى.
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