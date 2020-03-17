للمبتدئات .. نصائح عند شراء الفراخ البيضاء لا تغفليها

قالت الشيف نونا إن هناك العديد من النصائح يجب اتباعها عند شراء الفراخ البيضاء، وخصوصا في هذه الفترة، مع تردد أنباء عن انتشار إنفلونزا الطيور، ويمكن لهذه النصائح ان تجعلك أكثر وعيا بشراء الفراخ غير المريضة أو المحقونة بالهرمونات.
إقرأ ايضا :
1- ان تكون الفراخ مستيقظة وتتحرك بنشاط، ولا يظهر عليها التعب أو النعاس.
2- ان يكون جلد الفراخ باللون الوردي.
3- جلد الفراخ البيضاء لا يكون محبب، ولكن يكون ناعما.
إقرأ ايضا :
وأضافت الشيف نونا عبر فيديو لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن أهم النصائح التي يجب أن نتبعها عند شراء الفراخ البيضاء وبالأخص للمبتدئات، تشمل:
1- ان تكون الفراخ مستيقظة وتتحرك بنشاط، ولا يظهر عليها التعب أو النعاس.
2- ان يكون جلد الفراخ باللون الوردي.
3- جلد الفراخ البيضاء لا يكون محبب، ولكن يكون ناعما.
4- عند النظر على الجناحين لا تجدي لون أزرق مخضر لون العروق يشبه لون العروق علامة على حقن الفراخ بالهرمونات.
5- يجب ان تكون منطقة الصدر منتفخة، فهذا يدل على أنها مليئة باللحم.
6- لا يجب أن تتعدى الفراخ البيضاء عن 2 كيلو، حتى تستوى بشكل سريع معك، وتحصلي على شوربة بمذاق مميز.
5- يجب ان تكون منطقة الصدر منتفخة، فهذا يدل على أنها مليئة باللحم.
6- لا يجب أن تتعدى الفراخ البيضاء عن 2 كيلو، حتى تستوى بشكل سريع معك، وتحصلي على شوربة بمذاق مميز.