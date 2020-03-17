للمبتدئات .. نصائح عند شراء الفراخ البيضاء لا تغفليها

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ضافت

4- عند النظر على الجناحين لا تجدي لون أزرق مخضر لون العروق يشبه لون العروق علامة على حقن الفراخ بالهرمونات.



5- يجب ان تكون منطقة الصدر منتفخة، فهذا يدل على أنها مليئة باللحم.



6- لا يجب أن تتعدى الفراخ البيضاء عن 2 كيلو، حتى تستوى بشكل سريع معك، وتحصلي على شوربة بمذاق مميز.

