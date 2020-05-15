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مرأة

البس الكمامة صح.. 6 طرق تحميك من الإصابة بكورونا

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:09 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الفنانة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري والزراعي علي صفحتها بموقع الفيسبوك منشور باسم البس الكمامة صح
أولا:- ان يكون الأزرق من الخارج والأبيض هذه التعليمات لا أساس لها.

إنما الطريقة الصحيحة هي أن الكمامة فيها ثنيات .وهذه الثنيات  تكون لتحت وليس للأعلى وذلك حتى تكون اتجاه مسار الهواء الذي نتنفسه يكون في اتجاه واحد.

2- احكمها بالحديدة الصغيرة من أحد أطراف الكمامة وذلك يكون الطرف العلوي  وثني  الحديده على الأنف لحكم الكمامة.
3- - تغطي الكمامة الأنف والفم كاملين.
4- الكمامه لها ٤ أربطة  نربط الرباطين العلويين مع بعض إلى أعلي والسفليين  للخلف لضمان حكم الكمامه على أغلب الوجه.
5-- الكمامه إذا أزلتها من الأنف لا يمكن ارتدائها مرة أخرى 
6- تزال الكمامة بدون لمسها من الأمام باليد نهائيا تفك الاربطة ويتخلص منها نهائيا 
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