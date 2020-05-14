حذرت من موجة ثانية ودعت لنشر ثقافة الكمامة.. الصحة تعلن خطة التعايش مع كورونا

كشفت هالة زايد، وزيرة الصحة، عن خطوات العودة التدريجية للحياة الطبيعية في البلاد أثناء مرحلة انحسار جائحة كورونا المستجدة 19-Covid، مؤكدة ضرورة اتباع إجراءات قياسية للحد من حدوث أي انتشار موسع من جديد للمرض، والحد من الإصابة والوفيات الناتجة عن الحالات في مرحلة الانحسار في أي مرحلة من مراحل الوباء.





وأوضحت وزارة الصحة، أن التدخلات المجتمعية يجب أن تبنى على تحقيق التوازن بين الالتزام بمدلولات الشواهد العلمية الخاصة بالسيطرة على التفشي من ناحية وضمان الاستمرارية الاقتصادية من ناحية أخرى مع تقليب الحفاظ على الصحة العامة في جميع الأحوال وإذ يتم الالتزام بما جاء من توصيات في هذا الصدد.





وطالبت وزيرة الصحة، بتوخي الحذر والحيطة والاستعداد لاحتمالية حدوث موجة ثانية وتقييم المخاطر بمتابعة الوضع الوبائي تباعا وإصدار التحديثات المتتابعة بشأن ما قد يطرأ من تغيرات، حيث إن أي قرار بشأن التعايش المجتمعي مع مرض كورونا المستجدة (كوفيد 19 ) وينبغي أن يأخذ في الحسبان مجموعة من الشواهد العلمية المتاحة حتى الآن وتلك التي قد تطرأ مع مرور المزيد من الوقت، كما أن أي تقييم المخاطر بغرض إعادة الفتح يجب أن يكون في إطار أساسيات الصحة العامة ومدى توافر الشواهد العلمية.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أنها ستستمر بكل قطاعاتها وبالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة في المتابعة الوبائية الدقيقة التطور الوضع المحلي والإقليمي والعالمي مع ضمان توافر كافة الإجراءات التي من شأنها الحد من أي عواقب صحية للمرض على الفرد والمجتمع.





وتضمنت خطة التعايش مع فيروس كورونا ما يلى





* الحد من المراضة والوفيات التي قد تنجم عن الحالات الجديدة.





تحقيق التوازن بین دوران عجلة الحياة الطبيعية وبين استمرار الإجراءات الاحترازية.





* التعافي المجتمعي من آثار الكورونا والتخلص التدريجي من الأثار النفسية الناجمة عن أزمة الكورونا.





* تفادي التكدس المقترن بأي نوع من الخدمات وخاصة التسوق والنقل.









المحاور الرئيسية:-





تحديد اشتراطات أساسية العمل المنشات والجهات ووسائل النقل المختلفة.





نشر ثقافة تغطية الوجه بالكمامة.





استمرار كافة أنشطة التباعد الاجتماعي والحد من التزاحم.





الانشطه الذكية لتفادى التجمعات.









الحفاظ على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة.





تشجيع الاهتمام بالحالة الصحية العامة.





























المراحلة التنفيذية:-









يعتمد تنفيذ تلك الخطة على ثلاث مراحل رئيسية:-





المرحلة الأولى:-





مرحلة الإجراءات المشددة لتفادي أي نوع من الانتكاسة





التوقيت الزمني:- فوري.













المرحلة الثانية:-





مرحلة الإجراءات المتوسطة

التوقيت الزمني 28 يوما





البداية نهاية المرحلة السابقة.





النهاية بمرور 28يوم.













المرحلة الثالثة:-













مرحلة الاجراءات المخففة والمستمرة.





التوقيت الزمني :- مستمر.

















البداية: نهاية المرحلة السابقة.









النهاية: مستمر حتى صدور قرارات أخري منظمة أو إعلان منظمة الصحة العالمية انخفاض تقييم المخاطر عالميا إلى المستوي المنخفض.





مؤشرات التقييم العامة:-









أعداد الحالات والوفيات بكل محافظة ومعدلات الوفاة.





في حالة وجود دالة وبائية على حدوث انتكاسة تعود المحافظة إلى المرحلة الأولى ( مرحلة الإجراءات الصارمة).