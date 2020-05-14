الصحة: 3 مراحل لتنفيذ خطة التعايش مع فيروس كورونا بالشركات والمؤسسات

أعلنت وزارة الصحة برئاسة الوزيرة هالة زايد، خطة التعايش مع فيروس كورونا بالنسبة إلى المؤسسات والشركات.





وأوضحت الوزارة، في بيان، 3 مراحل تشمل الإجراءات المشددة، والمتوسطة، والمنخفضة.





وأضافت أن هناك عدة بنود سيتم تفعيلها في المؤسسات والشركات، بتنظيف وتطهير المكاتب علي مدار 24 ساعة، والحد من التزاحم، والتقييم الصحي عند نقاط الدخول، وتوفير المستلزمات الوقائية اللازمة.





وجاءت الإجراءات كالتالي:-





مرحلة الإجراءات المشددة

تنظيم وتطهير المكاتب علي مدار 24 ساعه والحد من التزاحم.





1. يمنع دخول أي شخص إلى المؤسسة أو الشركة إلا وهو مرتديا الكمامة.





2.الحرص علي تنظيف وتطهير الاماكن المشتركة بين العاملين والمكاتب





3 الحرص علي تطهير الحمامات بعد كل استخدام





4 التأكد من تطهير مداخل اماكن العمل واماكن الزوار بشكل مستمر





5 غلق اماكن التجمع والترفيه تماما داخل اماكن العمل





6. تزويد الموظفين والعملاء بمطهرات الأيدي مناديل ورقية وأوعية قمامة





7 تنظيف وتطهير الانسكابات





8.مسح فتحات التهوية ومكيفات الهواء مع التزام الشخص القائم بتنظيف الفلتر بارتداء قناع عالي الكفاءة وعدم رج الفلتر لتفادي تدافع الغبار وضرورة اجراء ذلك على الأرض وبعيدا عن بيئة العمل والمترددين من المواطنين.





9 منع التزاحم والحد من الكثافة بتشغيل الحد الأدني الذي يسمح باستمرار العمل بالمؤسسة أو الشركة









10. اتباع سياسات مكافحة انتقال العدوي بالتعامل مع النفايات بطريقة آمنة





11 غلق صالات الطعام حال وجودها

12 الحفاظ على التهوية الجيدة.





التقييم الصحي عند نقاط الدخول:-





1. التأكد من التقييم الصحي وقياس درجة الحرارة لكل من العامليين والزائرين و اي شخص يدخل المنشأة.





2 قياس الحرارة مرتين على الاقل يوميا مرة عند الحضور - مرة في نصف اليوم علي ان تهتم الشركات بهذا الاجراء ويفضل أن يقترن ذلك الاجراء بأداء الموظفين للحث علي اهميته





3 الموظفين الذين قد يظهر عليهم اعراض غير مسموح لهم بالذهاب للعمل.





4 .توفير مكان للعزل.

5 يفضل عمل كبار السن والسيدات الحوامل من المنزل قدر المستطاع.





توفير المستلزمات الوقائية اللازمة:-

1 تزويد الموظفين والعملاء بمطهرات للايدي والماسكات مناديل ورقية وأوعية قمامة.





2 جميع الموظفين و الزوار يجب عليهم ارتداء الماسكات بشكل مستمر منذ دخول المنشأة وحتي الخروج منها.





3 شراء المستلزمات الوقائية اللازمة تكون من مسئولية ادارة الشركة )مكان العمل(.





4 يجب توفير مطهرات الايدي بشكل مستمر وفي اماكن واضحة وبعبوات سهلة الاستخدام يمكن ملاها.





5 استخدام الاكواب الورقية احادية الاستخدام وتوفير الملاعق أحادية الاستخدام.





6.منع الازدحام في اماكن العمل مسئولية مباشرة لمدير المنشأة.

المرحلة المتوسطة:-





يستمر ما قبله، من تنظيف وتطهير المكاتب علي مدار 24 ساعه والحد من التزاحم.





يستمر ما قبله، مع تخفيف قياس الحرارة لمرة واحدة عند الحضور الموظفين





المرحله المنخفضة:-





يفتح أماكن التجمع والترفيه داخل أماكن العمل بضوابط الصحة العامة.





يستمر الترصد روتينيا للمرض.



