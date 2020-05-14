الصحة تعلن إجراءات التعايش مع فيروس كورونا بالمولات والأسواق

كشفت هالة زايد، وزيرة الصحة، عن خطوات العودة التدريجية للحياة الطبيعية في البلاد أثناء مرحلة انحسار جائحة كورونا المستجدة 19-Covid، مؤكدة ضرورة اتباع إجراءات قياسية للحد من حدوث أي انتشار موسع من جديد للمرض، والحد من الإصابة والوفيات الناتجة عن الحالات في مرحلة الانحسار.





وأوضحت وزارة الصحة، أن التدخلات المجتمعية يجب أن تبنى على تحقيق التوازن بين الالتزام بمدلولات الشواهد العلمية الخاصة بالسيطرة على التفشي من ناحية وضمان الاستمرارية الاقتصادية من ناحية أخرى مع تقليب الحفاظ على الصحة العامة في جميع الأحوال وإذ يتم الالتزام بما جاء من توصيات في هذا الصدد.





وطالبت وزيرة الصحة، بتوخي الحذر والحيطة والاستعداد لاحتمالية حدوث موجة ثانية وتقييم المخاطر بمتابعة الوضع الوبائي تباعا وإصدار التحديثات المتتابعة بشأن ما قد يطرأ من تغيرات، حيث إن أي قرار بشأن التعايش المجتمعي مع مرض كورونا المستجدة (كوفيد 19 ) وينبغي أن يأخذ في الحسبان مجموعة من الشواهد العلمية المتاحة حتى الآن وتلك التي قد تطرأ مع مرور المزيد من الوقت، كما أن أي تقييم المخاطر بغرض إعادة الفتح يجب أن يكون في إطار أساسيات الصحة العامة ومدى توافر الشواهد العلمية.





وجائت مرحلة الإجراءات المشددة كالتالي:- وأعلنت وزارة الصحة، عن الإجراءات المتخذة، للتعايش مع فيروس كورونا بالمولات والاسواق،





1. يمنع دخول أي شخص إلى المولات أو الأسواق أو المحال التجارية إلا وهو مرتديا الكمامة.





2. يراعى ألا تزيد كثافة المولات والأسواق عن 50% من القدرة الاستيعابية.





3.تطهير على مدار 24 ساعة للأماكن المشتركة مثل الحمامات العامه بعد كل استخدام و اماكن الدخول المشتركة.









4. إغلاق الساحات الخاصة بالمطاعم





5. مسح فتحات التهوية ومكيفات الهواء مع التزام الشخص القائم بتنظيف الفلتر بارتداء قناع عالي الكفاءة وعدم رج الفلاتر لتفادى تدافع الغبار وضرورة اجراء ذلك على الأرض وبعيدا عن بيئة العمل والمترددين من المواطنين.





6.منع التزاحم والحد من كثافة العمل بتشغيل الحد الأدني الذي يسمح باستمرار العمل.









التقييم الصحي عند الدخول:-





1. تدريب فريق من العاملين على كيفية التصرف في حاله اكتشاف حالة ايجابية ومباد مكافحة العدوى وابقائهم سالمین.





2 التأكد من صحه جميع الزوار والعاملين وقياس درجه حرارته عند الدخول





3 وجود غرفه خاصه العزل في حاله اشتباه بحاله ايجابية





4 فتح جميع أبواب الدخول ووضع سياسات مقننه لكل مؤسسة لمنع التزاحم.





5. التشديد على ارتداء كبار السن أكبر من 50 سنه) والاطفال من سن 13-3 سنه لكمامات قبل الدخول ويوص بقائهم بالمنزل.





6 يفضل عمل كبار السن والسيدات الحوامل من المنزل قدر المستطاع.





توفير المستلزمات الوقائية اللازمة:





1 ارتداء جميع الأشخاص قناعات للوجه وقفازات ووجود مطهرات للديدي بجميع الاماكن





2 توفير منفذ لصرف الكمامات والمواد المطهرة والتأكد من توافر الكميات الكافية





3 تطهير البضائع التي يتم تداولها بين مختلف الافراد مثل الملابس التي يتم قياسها وبالنسبة لمستحضرات الشخصية مثل أدوات التجميل ممنوع تجربتها ومنع تطبيق سياسة السماح بالاسترجاع.





4 تشجيع استخدام الدفع الالكتروني في جميع المحلات التجارية واستخدام الدفع النقدى فن أضيق الحدود.





5 الحفاظ على مسافة لاتقل عن 2 متر بين الافراد في الأماكن العامة.





6 المصاعد تعمل بقدرة 30% فقط من طاقتها الاستيعابية مع وضع علامات ملصقه على الارض لتوضيح المسافات.



