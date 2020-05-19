مهمة جدا.. أفضل النصائح الواجب اتباعها لإتمام التعافي من فيروس كورونا

العودة إلى إيقاع صحي يتطلب الكثير من الجهد والإيجابية، ولكن هذا لا يعني أن تكون استباقيًا وتسرع في العودة إلى عملك.





وهناك بعض الطرق أو النصائح الصحيحة التي تعتبر مفيدة لبدء عملية الشفاء بعد الإصابة، وهو ما نقدمه لك من خلال ما ينصح به موقع "boldsky" ...





- تناول الطعام الصحي النظام الغذائي هو عامل مهم آخر عندما يتعلق الأمر بالشفاء من فيروس كورونا ، ولن تعمل التمارين أو العلاجات بنسبة 100 في المائة حتى يتم اتباعها بنظام غذائي جيد، ولذلك قم بتضمين المزيد من البروتينات في نظامك الغذائي لأنها تساعد في تعافي العضلات، وتعافى الجسم.

- جرب أنشطة مختلفة المفتاح هو تجربة أنشطة مختلفة لأجزاء الجسم المختلفة، فركز على تمرين أجزاء الجسم الأخرى حتى يحصل الجزء المصاب على الوقت الكافي للشفاء.

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- النوم بشكل جيد النوم مهم أيضًا للشفاء مثل الحمية والتمارين، فعندما تنام جيدًا ، يعيد جسمك الطاقة ويساعدك على الأداء بشكل أفضل في اليوم التالي، قد يؤدي نقص النوم إلى اختلال الهرمونات أو مستوى الأكسجين لديك ويسبب لك مشاكل أثناء الشفاء من الفيروس التاجى

- تضمين البدائل ستساعدك العلاجات البديلة مثل التدليك أو الحمام الساخن / البارد على الشفاء العاجل، وسيقلل التدليك المريح من توتر عضلاتك ، ويحسن الدورة الدموية ، ويزيد من الحركة ويسرع من استعادة الأنسجة الرخوة، وسيقلل الحمام الساخن / البارد من ألمك ويمنحك الأسترخاء.

- التعافي النفسي يعد التعافى النفسى مهم أيضًا بالإضافة إلى التعافي الجسدي ، من المهم أيضًا الاستعداد النفسي ، خاصة للرياضيين، قد يؤثر عدم ممارسة الرياضة وعدم القدرة على اللحاق بالأداء السابق إلى القلق ويسبب فقدان الثقة، لذلك يجب العمل على التحفيز النفسى بشكل مستمر.