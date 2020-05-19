لو مصاب بـ فيروس كورونا.. 5 نصائح للتنفس بشكل صحي

ضيق التنفس من أخطر الأعراض التي تصيب الأشخاص المصابين بالفيروس التاجي كورونا، ومع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وتلوث الهواء بالغبار والأتربة، يصبح الجهاز التنفسي يعمل بشكل سئ، كما يعاني الكثير من المصابين بـ كورونا بمشكلة التنفس ولا يستطيعون بالتنفس بالشكل الصحيح.





البعد عن الهواء الملوث:

مما يضر بقدرة الناس على محاربة العدوى. أشار موقع timesofindia أن الهواء الملوث يمكن أن ينتقل عدوى فيروس كورونا ، لذلك يجب أن يتواجد المصابون في مكان به هواء نقي غير محمل بالأتربة، فالهواء الملوث يعمل على ضعف الجهاز المناعي بشكل كبير





التهوية الجيدة:

يجب على مصابي فيروس كورونا الجلوس في مكان جيد التهوية، مع فتح النوافذ إذا أمكن لتهوية المكان الذي يجلس به، كما يمكن الاستعانة بالأكسجين لتهوية الغرفة وصحة الرئتين





البعد عن الأشخاص:

يجب عند الوجود في أي مكان لابد أن تأخذ المسافة الكافية بينك وبين الأشخاص حتى وإن كانت المستشفى، فاقضِ الوقت في الهواء الطلق مع الحفاظ على المسافة الاجتماعية.





التنفس العميق:

من المعروف أن ممارسة منتظمة لمدة 10-15 دقيقة من تمارين التنفس في الصباح، تليها المشي لمدة 10 دقائق ، تظهر تحسنًا هائلًا في الصحة والمناعة، وذلك مع إتباع نظام صحي، فالتنفس العميق ينقل لخلايا الجسم بمزيد من الأكسجين.





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التنفس من خلال الأنف: