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مرأة

لو مصاب بـ فيروس كورونا.. 5 نصائح للتنفس بشكل صحي

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 04:01 م
5 نصائح للتنفس بشكل
5 نصائح للتنفس بشكل صحي
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حياة عبد العزيز
ضيق التنفس من أخطر الأعراض التي تصيب الأشخاص المصابين بالفيروس التاجي كورونا، ومع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وتلوث الهواء بالغبار والأتربة، يصبح الجهاز التنفسي يعمل بشكل سئ، كما يعاني الكثير من المصابين بـ كورونا بمشكلة التنفس ولا يستطيعون بالتنفس بالشكل الصحيح.

البعد عن الهواء الملوث:
أشار موقع timesofindia أن الهواء الملوث يمكن أن ينتقل عدوى فيروس كورونا، لذلك يجب أن يتواجد المصابون في مكان به هواء نقي غير محمل بالأتربة، فالهواء الملوث يعمل على ضعف الجهاز المناعي بشكل كبير مما يضر بقدرة الناس على محاربة العدوى.

التهوية الجيدة:
يجب على مصابي فيروس كورونا الجلوس في مكان جيد التهوية، مع فتح النوافذ إذا أمكن لتهوية المكان الذي يجلس به، كما يمكن الاستعانة بالأكسجين لتهوية الغرفة وصحة الرئتين

البعد عن الأشخاص: 
يجب عند الوجود في أي مكان لابد أن تأخذ المسافة الكافية بينك وبين الأشخاص حتى وإن كانت المستشفى، فاقضِ الوقت في الهواء الطلق مع الحفاظ على المسافة الاجتماعية.

التنفس العميق: 
من المعروف أن ممارسة منتظمة لمدة 10-15 دقيقة من تمارين التنفس في الصباح، تليها المشي لمدة 10 دقائق ، تظهر تحسنًا هائلًا في الصحة والمناعة، وذلك مع إتباع نظام صحي، فالتنفس العميق ينقل لخلايا الجسم بمزيد من الأكسجين.

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التنفس من خلال الأنف: 
يساعد التنفس من خلال الأنف على تنظيف الهواء الداخل للجهاز التنفسي، كما يؤدي التنفس من خلال الأنف أيضًا إلى تسخين الهواء الداخل وترطيبه، ويقول أفني كاول اخصائي التغذية وفقا لموقع timesofindia أن تمارين التنفس يمكن أن تساعد  في راحة الجسم بشكل كبير، والتفس العميق هو أحد أفضل الطرق لتقليل التوتر. 
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