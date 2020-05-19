نزلات البرد سر جديد لعلاج فيروس كورونا.. تفاصيل

مع انتشار فيروس كورونا فى جميع انحاء العالم اعتكف العلماء في معاملهم للبحث عن سبل للوقاية من وباء كوفيد -19، ومن داخل أحد المعامل خرج خبراء يوضحون أن الإصابة بنزلات البرد يمكن أن تساعد في محاربة فيروس كورونا مما يزيد الآمال لدى البعض بدرجة من الوقاية..





واكتشف العلماء خلايا يمكنها مهاجمة فيروس كورونا في مجرى الدم لدى الأشخاص الذين أصيبوا بنزلات برد فقط من قبل، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.





ويعتقد العلماء أن هذا يفسر سبب تأثر البعض بشدة بالفيروس أكثر من الآخرين، فيما حذر الباحثون من معهد لا جولا لعلم المناعة في كاليفورنيا من أن نتائجهم لم تثبت بعد خارج المختبر.





وبحثت دراسة في الخلايا المناعية المعروفة باسم الخلايا التائية التي تختلف عن الخلايا البائية التي تنتج الأجسام المضادة أنه بدلًا من التصاق الخلايا بالفيروس، تقوم الخلايا التائية بالهجوم مستهدفة الخلايا المصابة الأخرى،







وقال "دان ديفيس" أستاذ علم المناعة بجامعة مانشستر ،"عندما تصاب الخلية بفيروس كورونا، يتم تقطيع جزيئات البروتين في الفيروس إلى قطع صغيرة جدًا".





واستكمل:"عندما ترى الخلايا التائية هذه الجزيئات من الفيروس التي لم تكن موجودة في الجسم من قبل ، فإنها تقاوم تلك الجزيئات وتشكل مناعة".





ونظر الباحثون من معهد لا جولا للمناعة في كاليفورنيا إلى دماء المرضى الذين تعافوا من فيروس كورونا، ووجدوا أن الخلايا التائية التي كانت لديهم في دمهم استجابت للفيروس الجديد ، مشيرين إلى أن التعرض لفيروسات أخرى مثل نزلات البرد أو الأنفلونزا قد أعدت خلايا بطريقة أو بأخرى للتعرف على فيروس كورونا ومهاجمته.



