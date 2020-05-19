مستشفى بريطاني يخطط لاختبار النيكوتين كعلاج محتمل لـ كورونا

كشف تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أحد المستشفيات التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية بالمملكة المتحدة (NHS) يخطط لتجربة إعطاء المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ) لصقات النيكوتين، وذلك في ظل وجود دلائل متزايدة تشير إلى أن المدخنين أقل عرضة لخطر الإصابة بالعدوى.





وقال الأطباء في مستشفى "رويال جلامورجان" في جنوب ويلز بالمملكة المتحدة إنه يجب أن يتم اعتبار لصقات النيكوتين "علاج محتمل" لفيروس " كورونا " على وجه السرعة؛ وينتظر الأطباء الحصول على موافقة على التجربة.





وأظهرت الدراسات التي أُجريت على مرضى "كورونا" الذين نُقلوا إلى المستشفيات سواء في الصين أو الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة وغيرها، أن هناك انتشارًا منخفضًا بشكل مفاجئ للمدخنين في المستشفيات بسبب عدوى "كورونا"، مما قد يشير إلى أن المدخنين أقل عرضة للإصابة بالعدوى، في نظرية اعترف العلماء بأنها "غريبة".









وقد وجدت مراجعة لـ28 دراسة علمية أجرتها كلية لندن الجامعية في شهر أبريل الماضي أن معدل المدخنين "أقل من المتوقع" بين مرضى "كورونا".





وحذر تقرير الصحيفة البريطانية في الوقت ذاته، وفقًا لبعض الدلائل، من أنه بمجرد نقل المدخنين إلى المستشفى، فإنهم قد يكونون أكثر عرضة لتطور حالاتهم المرضية سريعًا بشكل يودي إلى الوفاة؛ ويُعتقد أن الانسحاب الجسدي من النيكوتين الكيميائي المسبب للإدمان أثناء التواجد بالمستشفى قد يؤدي إلى تفاقم تلف الرئة بين المدخنين، مما يزيد من خطر الإصابة بمضاعفات شديدة.





وتبين أن النيكوتين يمنع تلف الرئة لدى الحيوانات المصابة بمتلازمة الجهاز التنفسي الحادة، وهي حالة شديدة الخطورة يمكن أن يؤدي إليها فيروس "كورونا"، كما أظهرت الدراسات أنه قد يمنع حدوث الاستجابة المناعية المفرطة ضد "كوفيد-19"، التي أُطلق عليها اسم "عاصفة السيتوكين"، والتي وُجد أنها تقتل العديد من مرضى "كورونا".





وأفاد تقرير "ديلي ميل" بأن أطباء فرنسيين قد طالبوا من قبل باختبار لصقات النيكوتين، لتبين إذا ما كان لها أي آثار وقائية، لكن الأطباء يشددون على أنه من المحتمل أن يكون "النيكوتين" مفيدًا للمدخنين وليس السجائر نفسها، في حين نشر أطباء في مستشفى "رويال جلامورجان" رسالة في إحدى المجلات الطبية البريطانية في شهر مارس الماضي تشير إلى أن لصقات النيكوتين قد تكون "علاجية" ضد فيروس "كورونا".





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وقال أحد الأطباء بالمستشفى، ويُدعى "جوناثان ديفيز" في تصريح لـ"ديلي ميل" إنه وزملاءه يدرسون عددًا من النقاط المحتملة لاستخدام النيكوتين "من الوقاية إلى العلاج"، لكنه لفت إلى أنه لم يتم التأكد من صحة أي من هذه الاحتمالات في الوقت الحالي، موضحًا أن الهدف من إجراء التجارب هو التحقق من مدى فعالية الفكرة بشكل أكثر شمولًا؛ وأضاف أن المضي قدمًا في هذه الخطوة سوف يعتمد على الحصول على الموافقة والتمويل.





وأشار "ديفيز" كذلك إلى أن لصقات النيكوتين رخيصة الثمن، وليس لها آثار جانبية، ويمكن أن تكون بمثابة "بديل" في الوقت الذي يسعى فيه العلماء لإيجاد لقاح، ذلك بالطبع في حال ثبتت فعاليتها.