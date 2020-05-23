غسول الفم أم الكمامة؟.. أيهما أكثر فاعلية ضد كورونا

ينظر الخبراء في غسول الفم لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يساعد في وقف انتشار COVID-19 وقد يساعد غسول الفم على قتل الفيروس التاجي الجديد كورونا ولكن مازالت الابحاث مستمرة.
ووفقا لموقع "healthline" يختلف الخبراء الآخرون ويشيرون إلى أن الفيروس التاجي يمكن أن يتكاثر بسرعة في الحلق حتى بعد استخدام غسول الفم وأن الامر لا يتوقف على ذلك.
ولا تزال الأقنعة والإبعاد الجسدي أفضل السبل لمنع انتشار أو تطوير COVID-19 ولا غني عنها حتى بعد استخدام غسول الفم.
لا يزال غسل اليدين المتكرر، واتباع قواعد المباعدة الاجتماعية أو المادية ، واستخدام أغطية الوجه في وسائل النقل الجماعي والمحلات التجارية بعضًا من أفضل الطرق للحماية من الفيروس التاجي الجديد.
ووجدت دراسة جديدة تسلط الضوء على مدى أهمية الحلق والغدد اللعابية كموقع لتكاثر الفيروس في المرض المبكر وأيضًا في الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض وكيف يبدو أنهم متورطون في انتقال العدوى.
ووفقا لموقع "healthline" يختلف الخبراء الآخرون ويشيرون إلى أن الفيروس التاجي يمكن أن يتكاثر بسرعة في الحلق حتى بعد استخدام غسول الفم وأن الامر لا يتوقف على ذلك.
ولا تزال الأقنعة والإبعاد الجسدي أفضل السبل لمنع انتشار أو تطوير COVID-19 ولا غني عنها حتى بعد استخدام غسول الفم.
لا يزال غسل اليدين المتكرر، واتباع قواعد المباعدة الاجتماعية أو المادية ، واستخدام أغطية الوجه في وسائل النقل الجماعي والمحلات التجارية بعضًا من أفضل الطرق للحماية من الفيروس التاجي الجديد.
ووجدت دراسة جديدة تسلط الضوء على مدى أهمية الحلق والغدد اللعابية كموقع لتكاثر الفيروس في المرض المبكر وأيضًا في الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض وكيف يبدو أنهم متورطون في انتقال العدوى.