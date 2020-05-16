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مرأة

احتفظ بعقلك.. 6 نصائح للحفاظ على الصحة النفسية في زمن الكورونا

السبت 16/مايو/2020 - 07:01 م
صدى البلد
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آلاء حسن
احصل على الدعم العاطفي خلال فترة تعافيك أو فترة تعافي من ترعاهم لذلك ابق على تواصل مع الآخرين من خلال الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية أو مكالمات الفيديو وشارك مخاوفك وتجنب الإفراط في مشاهدة أخبار كوفيد 19 واحرص على الراحة وركز على الأنشطة المسلية، مثل القراءة ومشاهدة الأفلام أو والاستمتاع بألعاب الإنترنت.

قد تشعر بالتوتر أيضًا إذا كنت تقدم الرعاية لشخص عزيز مصاب بكوفيد 19 وقد تقلق بشأن صحتك وصحة الشخص المريض وبمكن أن يؤثر ذلك على قدرتك على تناول الطعام والنوم والتركيز، فضلًا عن إمكانية تفاقم المشاكل الصحية المزمنة وقد يدفعك ذلك أيضًا إلى زيادة استهلاك الكحول أو التبغ أو المواد المخدرة الأخرى.

وقدم موقع مايو كلينك إجراءات لتجنب القلق والتوتر الناتج عن فيروس كورونا المستجد :

- التزم بروتين يومي لتنظيم وقت الاستحمام وارتداء الملابس وما إلى ذلك.

- خذ استراحة من أخبار كوفيد 19، بما في ذلك الأخبار المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي.

- تناول وجبات صحية وحافظ على ترطيب جسمك من خلال شرب السوائل.

- مارس الرياضة.

- احصُلْ على قدر وافر من النوم.

- تجنب تعاطي المخدرات والكحول.

- مارس تمارين الإطالة أو التنفس العميق أو التأمل.

- ركز على الأنشطة الممتعة.

- تواصل مع الآخرين وشاركهم أخبار حالتك الصحية.

- يمكن أن تساعدك العناية الذاتية في التعامل مع التوتر كما ستساعدك على دعم الشخص العزيز الذي تعتني به خلال رحلة شفائه.
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