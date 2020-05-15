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مرأة

الكشف عن فيروس كورونا عن طريق اختيار مياه الصرف.. دراسة مثيرة

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:43 م
صدى البلد
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آلاء حسن
كشفت دراسة جديدة بموقع ديلي ميل عن طريقة لاكتشاف فيروس كورونا في المناطق الجغرافية دون الحاجة لاختبار للكشف عن الاصابة من خلال مياة الصرف.


وتم اجراء الدراسة في هولندا وفرنسا لاكتشاف الاصابة بفيروس كورونا المستجد من مياة الصرف عن طريق تحليلها بدلا عن الكشف الفردي الذي يستغرق وقت.

ووفقا للتقرير يخرج فيروش كورونا من خلال جسيمات في قطرات الرذاذ من الرئتين لكن ما لا ليس معروفا بشكل كبير أن نسبة أصغر من الفيروس تخرج مع البراز مما يسهل الكشف عنه.


وأشار العلماء إلى أن مياه الصرف المصابة بفيروس كورونا ليست معدية لكنها جزيئات ميتة أو أجزاء من المادة الجينية للفيروس غير ناقلة للعدوى فهي خلايا ميتة تكشف عن الاصابة فقط
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