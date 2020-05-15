كيفية التصدي لـ شائعات فيروس كورونا المستجد؟

ووفقا لموقع healthline تبديد المعلومات الخاطئة يعني أيضًا معرفة مكان البحث عن المعلومات الصحيحة، وتعتبر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها مكانًا جيدًا للبدء والحصول على المعلومات.











إن استخدام الإنترنت ولا سيما وسائل التواصل الاجتماعي ، لنشر المعلومات الخاطئة ليس شيئًا جديدًا وغالبًا ما لا يدرك الأشخاص أنهم يشاركون معلومات غير دقيقة عندما يفعلون ذلك ولكن بغض النظر عن النوايا ، يمكن أن يكون أثناء تفشي COVID-19 كان الإنترنت وسيلة موثوقة وبالنسبة للبعض منا الطريقة الوحيدة - للتواصل مع الآخرين والبقاء على إطلاع ومع ذلك فهي أيضًا الطريقة الأكثر انتشارًا لتضليل الجائحة حول الوباء.إن استخدام الإنترنت ولا سيما وسائل التواصل الاجتماعي ، لنشر المعلومات الخاطئة ليس شيئًا جديدًا وغالبًا ما لا يدرك الأشخاص أنهم يشاركون معلومات غير دقيقة عندما يفعلون ذلك ولكن بغض النظر عن النوايا ، يمكن أن يكون للمعلومات الخاطئة حول COVID-19 عواقب مميتة.