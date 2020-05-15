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مرأة

كيفية التصدي لـ شائعات فيروس كورونا المستجد؟

الجمعة 15/مايو/2020 - 08:11 م
صدى البلد
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آلاء حسن
كانت المعلومات الخاطئة موجودة دائمًا على الإنترنت، ولكن مع COVID-19، يمكن أن تكون المخاطر أكبر لذلك يشجع الخبراء الناس على مواجهة المعلومات الخاطئة بروابط ومصادر موثوقة.


ووفقا لموقع healthline تبديد المعلومات الخاطئة يعني أيضًا معرفة مكان البحث عن المعلومات الصحيحة، وتعتبر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها مكانًا جيدًا للبدء والحصول على المعلومات.


أثناء تفشي COVID-19 كان الإنترنت وسيلة موثوقة وبالنسبة للبعض منا الطريقة الوحيدة - للتواصل مع الآخرين والبقاء على إطلاع ومع ذلك فهي أيضًا الطريقة الأكثر انتشارًا لتضليل الجائحة حول الوباء.

إن استخدام الإنترنت ولا سيما وسائل التواصل الاجتماعي ، لنشر المعلومات الخاطئة ليس شيئًا جديدًا وغالبًا ما لا يدرك الأشخاص أنهم يشاركون معلومات غير دقيقة عندما يفعلون ذلك ولكن بغض النظر عن النوايا ، يمكن أن يكون للمعلومات الخاطئة حول COVID-19 عواقب مميتة.
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