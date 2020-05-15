AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

التوصل إلى سائل يقتل فيروس كورونا في الفم

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:44 ص
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
كشف تقرير بموقع ديلي ميل عن قدرة غسول الفم على قتل فيروس كورونا المستجد قبل انتقاله إلى الخلايا البشرية بشكل سريع وفعال.

فيروس كورونا المستجد مصنوع من بروتين ومحاط بطبقة مخاطية يمكن للمواد الكميائية قتلها والتخلص من هذه الطبقة الدهنية قبل اقتحامها جسم الانسان ويمنع دخول وتكاثر الفيروس في الفم.


وأفادت الدراسة بأن غسول الفم الذي يستخدم في المضمضة لديه القدرة على قتل الخلايا الدهنية، ولكن العلماء يبحثون عن مدى قدرة الانواع الموجودة حاليا بالسوق للبدء في التجارب السريرية.


ويأمل الباحثين في سرعة تجربة غسول الفم في مواجهة فيروس كورونا المستجد، نظرا لصعوبة الابحاث التي تجرى هذة الفترة للوصول إلى لقاح يقضي على فيروس كورونا، الذي أدى إلى إصابة ووفاة الملايين حول العالم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأزهر العالمي للفتوى يوضح حكم صوم رمضان في زمن كورونا

الإفتاء تعلق على فتوى جواز الفطر في رمضان بسبب كورونا

الأزهر يحسم الجدل في صيام رمضان بسبب كورونا..رسميا

تخلص من رائحة الفم الكريهة فور استعمال هذه المضمضة

كيف يتم تطوير لقاح للقضاء على فيروس كورونا؟.. تفاصيل

سنة مهجورة.. المضمضة والاستنشاق بكف واحدة

ترشيحاتنا

الصين سرقت لقاح كورونا.. بومبيو يوجه تهما جديدة لـ بكين

بمساحة 90 مترا..تعرف على أماكن شقق الإعلان الــ13 في 10 محافظات

تركي آل الشيخ يعلن مسامحته كل من أساءوا إليه.. شاهد

بشري سارة.. لقاح كورونا للعالم أجمع وليس أمريكا أولًا

عزومتك عندنا .. دجاج محشي أرز بالخلطة مع أرز بالزبيب والحلو كنافة بالكاسترد

التوصل إلى سائل يقتل فيروس كورونا في الفم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها الترند.. 15 صورة تبرز أناقة بوسي

مراهقة تروي تفاصيل إصابتها بعدوى كورونا وأعراضها المرضية على مدار شهرين

عصرية و على الموضة .. 15 صور ة تكشف تطور إطلالات حلا الترك فى عيد ميلادها