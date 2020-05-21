دراسة: الكمامة تحمي من كورونا بنسبة 75%

كشفت دراسة علمية حديثة أجريت مؤخرًا في إطار أبحاث فيروس كورونا، أن أقنعة الوجه " الكمامة" تساعد في تقليل نقل عدوى فيروس كورونا بنسبة تصل إلى 75%.
وبحسب ما نشره موقع صحيفة Daily mail البريطانية، درس الباحثون في هونج كونج انتقال الفيروس بين الهامستر مع استخدام أقنعة الوجه.
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وعلى الرغم من اختلاف كيفية تفاعل الفيروس ، قال الباحثون إنه الأبحاث أظهرت بوضوح شديد 'أن تغطية الأنف والفم فعال بشكل كبير للحد من الانتشار.
وتأتي الدراسة بعد أشهر من المعلومات المتضاربة من الهيئات الصحية العالمية فيما يتعلق بالأقنعة وما إذا كان يجب على الجمهور ارتدائها.
وأكد الباحثون في دراستهم عن الكمامة، أنه إذا كان الهامستر أو البشر المصابون - وخاصة تلك التي لا تظهر عليها أعراض أو أعراض - يرتدون أقنعة، فإنهم في الواقع يحمون الآخرين.