دراسة: الكمامة تحمي من كورونا بنسبة 75%





وبحسب ما نشره موقع صحيفة Daily mail البريطانية، درس الباحثون في هونج كونج انتقال الفيروس بين الهامستر مع استخدام أقنعة الوجه.





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وعلى الرغم من اختلاف كيفية تفاعل الفيروس ، قال الباحثون إنه الأبحاث أظهرت بوضوح شديد 'أن تغطية الأنف والفم فعال بشكل كبير للحد من الانتشار.





وتأتي الدراسة بعد أشهر من المعلومات المتضاربة من الهيئات الصحية العالمية فيما يتعلق بالأقنعة وما إذا كان يجب على الجمهور ارتدائها.



