هاني الناظر يقدم 8 نصائح لتعزيز مناعة الجسم ومقاومة كورونا

جميعنا نعلم أن المناعة هي خط الدفاع الأول لفيروس كورونا، لذا يجب علينا تعزيز المناعة لأجسامنا، وبالأخص بين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والأطفال، وذلك لأنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا المستجد.
وقال الدكتور هانى الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقًا، انه يمكن ببعض الخطوات المهمة والبسيطة أن نحمي أنفسنا ومن حولنا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
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وقال الدكتور هانى الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقًا، انه يمكن ببعض الخطوات المهمة والبسيطة أن نحمي أنفسنا ومن حولنا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
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وأضاف الناظر في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، قائلًا: إن هناك بعض النصائح التي يجب ان نتبعها، وذلك حتى نقي أنفسنا ومن حولنا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر تعزيز المناعة ومحاربة الڤيروس، وتشمل:
1- ساعات النوم يجب ان تكون في حدود ثماني ساعات متواصلة.
2- ممارسة رياضة منزلية خفيفة حوالي ثلاثين دقيقة يوميا.
3- نعرض الساقين والذراعين لـ أشعة الشمس عصرا نصف ساعة يوما بعد يوم للحصول على ڤيتامين د.
2- ممارسة رياضة منزلية خفيفة حوالي ثلاثين دقيقة يوميا.
3- نعرض الساقين والذراعين لـ أشعة الشمس عصرا نصف ساعة يوما بعد يوم للحصول على ڤيتامين د.
4- الاقلال من تناول الحلويات المصنعة والسكريات لتأثيرها السلبي على جهاز المناعة واستبدالها بالفاكهة الطبيعية.
5- الحرص على الحصول على فيتامين C وعنصر الزنك يوميا، وذلك من خلال طبق السلطة الخضراء، والذي يحتوي على الفلفل الالوان والجرجير والسلق والطماطم والجزر والخيار.
6- تناول معلقة عسل نحل صباحا يوميا وعلى مرضى السكر مراعاة ضبطه تماما.
5- الحرص على الحصول على فيتامين C وعنصر الزنك يوميا، وذلك من خلال طبق السلطة الخضراء، والذي يحتوي على الفلفل الالوان والجرجير والسلق والطماطم والجزر والخيار.
6- تناول معلقة عسل نحل صباحا يوميا وعلى مرضى السكر مراعاة ضبطه تماما.
7- تناول ملعقة زيت زيتون قبل الغذاء يوميا.
8- الإقلاع عن التدخين بكل أشكاله بالإرادة والعزيمة القوية.
8- الإقلاع عن التدخين بكل أشكاله بالإرادة والعزيمة القوية.