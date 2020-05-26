هاني الناظر يقدم 8 نصائح لتعزيز مناعة الجسم ومقاومة كورونا

الدكتور

هانى الناظر

استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقًا، انه يمكن ببعض الخطوات المهمة والبسيطة أن نحمي أنفسنا ومن حولنا من

المستجد.

وقال